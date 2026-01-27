Colapsa un viejo edificio frente a la iglesia de San Ignacio de Ponferrada

Sobre las siete menos cinco de esta mañana. No hay daños personales y el alcalde Marco Morala dice que están trabajando para que cuanto antes las máquinas limpien los escombros caídos sobre la calle Embalse de Bárcena, confluencia con calle El Castro. Hay daños de coches que estaban aparcados dentro del viejo edificio, conocido como Edificio Garnelo y que fue propiedad de Martínez Núñez, conocido por un lavado de coches llamado Confirmación. Todo el inmueble fue embargado y en concurso de acreedores.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, se personaba poco después de colapsar el viejo edificio de la calle Embalse de bárcena con El Castro y avenida de Compostilla. En declaraciones a los periodistas confirmaba que no había que lamentar daños personales y sobre los daños materiales están siendo objeto de valoración. "He pedido a las distintas áreas implicadas del Ayuntamiento de Ponferrada los preceptivos informes de todas y cada una de ellas y cuando se conozcan las causas y demás cuestiones de interés a los efectos municipales se podrá facilitar más datos", dijo Morala. El alcalde confirmó que hay vehículos privados dentro del edificio utilizado como zona de aparcamiento. "De momento hay que desescombrar una parte del inmueble, hay varios vehículos dentro y no todos están dañados. Cuando terminen de desescombrar se hará una valoración concreta y más precisa", declaró el mandatario municipal.

Sobre la posibilidad de que el inmueble siga afectado por un concurso de acreedores el propio alcalde dijo que ha pedido también un informe. "Vamos a ver cómo está. Sí me consta que se han dirigido requerimientos a la propiedad. El servicio de Urbanismo sí se había dirigido requerimiento a la propiedad. Por parte del Ayuntamiento habían hecho los deberes en ese sentido", dijo Morala.

El regidor destacó que dentro de lo sucedido ha habido suerte, dado que la zona del colapso del inmueble es muy concurrida por las mañanas por la presencia de centros escolares muy próximos, como es el caso de San Ignacio y otros. "Lo principal es que no hemos tenido daños personales, que es lo primero que hay que pensar, en la seguridad e integridad física y personal de los ciudadanos. Sí que se ha tenido suerte en ese sentido. Vamos a continuar y creo que se va a tener que demoler entero el resto del edificio y tranquilizar a los ponferradinos, dado que están los servicios municipales, tanto los técnicos y fuerzas de seguridad, bomberos pendientes de toda esta cuestión, igual que el servicio de Urbanismo e Ingeniería", declaraba el alcalde en el lugar del suceso.