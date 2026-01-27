El Consejo aprueba por unanimidad una moción en defensa del sector frente al acuerdo UE-Mercosur

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo dio luz verde, por unanimidad, a la moción sobre el acuerdo de Mercosur para la “defensa de todos los productores del Bierzo”, tal y como detalló el portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso. “Es en defensa también de las denominaciones de origen y de todo el sector primario, porque el acuerdo es contraproducente para los intereses del Bierzo, ya que solo favorece a la gran industria”, añadió. A juicio de Alonso, el acuerdo no viene acompañado de “ninguna ayuda efectiva, por lo que pedimos que se reconsidere”. Tanto PSOE como PP insitieron en necesidad de proteger al sector y a los productores

Otro de los asuntos abordados en el Pleno fue la moción, también de la formación bercianista, sobre las balizas V-16, un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos. El documento fue rechazado con los votos en contra del PSOE, la abstención del PP y el voto a favor de Coalición por el Bierzo.

Por su parte, el portavoz del PP, José Manuel Pereira, consideró que el Consejo Comarcal no es la entidad adecuada para debatir sobre las balizas.

Finalmente, se retiró del orden del día, por unanimidad, el acuerdo de adquisición de una acción de Tragsa.

La sesión ordinaria del Pleno comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género y de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido la semana pasada.