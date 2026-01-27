Ponferrada crece en habitantes por tercer año consecutivo y se sitúa en los 63.444 habitantes

El Ayuntamiento de Ponferrada creció en población a lo largo del año pasado por tercer año de manera consecutiva, desde el 2023, que fue cuando tras las elecciones cambió la corporación con el actual alcalde Marco Morala. A 31 de diciembre pasado en Ponferrada estaban censadas 63.444 personas, lo que supuso un incremento anual de 232 personas y rompiendo así también la tendencia negativa de censo poblacional en el primer municipio del Bierzo desde el año 2012, de nuevo por tercera anualidad seguida.

Los datos los daba a conocer este martes el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, después de la celebración de la preceptiva comisión informativa, previa a la propuesta de ratificación en el próximo pleno convocado para el viernes 30 de enero. El dato contrasta con el hecho de que en la comarca se sigue perdiendo población, principalmente en los núcleos rurales.

En la misma comisión informativa se dio a conocer también de los datos del segundo semestre del año pasado sobre el pago de impuestos y tasas de la población ponferradina. El concejal destacó que se siguen manteniendo datos muy buenos a través del servicio de recaudación y que los vecinos del municipio cumplen en su gran mayoría en tiempo y forma con los tributos. Así, de los 25.426.582 euros que había que recaudar para el Ayuntamiento de tasas e impuestos se ingresó en las arcas municipales un total de 23.338.393 euros. Esto significa que pagó en tiempo y forma el 92,4% de los contribuyentes afectados. El resto que no pagaron serán requeridos por vía de apremio.