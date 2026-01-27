El CSIC documenta los daños del fuego en Las Médulas: Puntuales y reversibles en los elementos patrimoniales

Pocos días después de que el fuego devorara gran parte del paraje natural de Las Médulas el pasado mes de agosto, una veintena de profesionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) inició un trabajo de reconocimiento y análisis del terreno para evaluar el alcance de los daños. Se activó, entonces, el Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (Gade), que hoy ha presentado ya el informe final que recopila la actividad desarrollada en los últimos meses.

Dicho documento -elaborado por especialistas pertenecientes a diez centros de investigación del CSIC- sintetiza el trabajo de campo, los análisis técnicos y las recomendaciones de seguimiento realizados por los grupos de severidad, biodiversidad, movimientos del terreno y patrimonio geológico, hidrogeología, drones y riesgos sociales. En total, más de 70 científicos han participado en la evaluación, que comprende desde la afección a la vegetación y los suelos hasta la estabilidad de laderas, el daño a las rocas y el patrimonio geológico, la calidad de las aguas subterráneas y el impacto social percibido por los vecinos

Entre los resultados más destacados, el informe del Gade recoge que la erosión se ha reducido hasta en un 85% en aquellas zonas donde se aplicó acolchado o mulching. Esta es una técnica habitual en restauración ambiental después de un incendio y consiste en cubrir el suelo con una capa de material orgánico, normalmente paja agrícola. Se genera, así, una alfombra protectora para evitar que el terreno quede desnudo y vulnerable a la erosión.

El trabajo del CSIC también señala que menos de un 20% de los sotos de castaños presenta daños altos o muy altos y confirma la "afección térmica en las rocas, con implicaciones para la estabilidad de taludes y la potencial caída de fragmentos de roca sueltos o desprendidos". Por esto, la recomendación es señalizar las zonas más peligrosas.

El paisaje de Las Médulas tras el fuego.ANA F. BARREDO

En lo que respecta al patrimonio geológico, la afección es generalizada en las zonas de media-alta severidad, pero los daños en los elementos patrimoniales son "puntuales" y en todos los casos "reversibles" si se "toman las medidas adecuadas de conservación". En el ámbito hidrogeológico, por su parte, los análisis del agua subterránea muestran riqueza en bicarbonatos, calcio y magnesio, que es "una composición habitual en la zona".

El vínculo emocional de los vecinos

Además de lo puramente científico, este grupo de expertos del CSIC que ha prestado asesoramiento a la Fundación Las Médulas ha realizado un estudio social a través talleres con vecinos y agentes locales, que ha permitido recoger sus percepciones, preocupaciones y las propuestas tras el incendio. "Las sesiones mostraron el profundo vínculo emocional de la población con el paisaje de Las Médulas y la importancia de sentirse escuchados en las decisiones que afectan a su territorio", recoge el informe, que también subraya "la necesidad de avanzar hacia un modelo de gobernanza más inclusivo y transparente" y de "mejorar la planificación territorial y la coordinación de servicios"; así como "fortalecer la resiliencia comunitaria mediante iniciativas que impulsen la cooperación vecinal, la formación, la prevención y el emprendimiento local".

Vecinos días después del incendio.César Hornija

El informe también incorpora productos cartográficos generados mediante tecnología LiDAR y modelos digitales 3D de alta resolución, que permiten documentar con precisión el estado del terreno y del patrimonio geológico. Además, se ofrecen visores interactivos de acceso público para facilitar la toma de decisiones y la transparencia en la gestión del Bien de Interés Cultural.

Seguimiento de evaluación anual

Una vez concluida esta primera intervención, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha realizado una propuesta de seguimiento anual para evaluar la evolución de la vegetación, el comportamiento de los suelos, la recuperación de fauna y la estabilidad de los elementos geológicos y paisajísticos. Según el documento, este acompañamiento técnico resulta esencial para medir la resiliencia postincendio y valorar la eficacia de las actuaciones que se lleven a cabo en los próximos meses.