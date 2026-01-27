El PP abre camino hacia el 15-M en el Bierzo con alcaldes y concejales

El presidente del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y su homónimo en Palencia, Carlos Fernández Carriedo (consejeros del gobierno de Castilla y León) han participado, este martes en Ponferrada, en la primera reunión formal con alcaldes y portavoces del PP en el Bierzo después de la convocatoria electoral. El encuentro de ayer supone, por tanto, el punto de partida para empezar a trabajar en la búsqueda del mayor número posible de apoyos. El objetivo de los populares es obtener la mayoría suficiente para gobernar la Comunidad en solitario y eso se consigue —dijo Suárez-Quiñones— «de abajo hacia arriba».

«La base de nuestro partido son los militantes, simpatizantes, alcaldes y concejales que hay en cada municipio. Son unos agentes fundamentales para transmitir ilusión por el partido, para que haya buena participación en las elecciones del 15 de marzo y un respaldo lo más mayoritario posible. Para ello tienen que estar motivados», dijo el líder de los populares en la provincia, que también adelantó que la lista por León se conocerá la próxima semana.

Repasar los hitos a conseguir en los próximos comicios y establecer una hoja de ruta han sido fines de la reunión de ayer, pero todo pasa también y primero por «escuchar sus peticiones, sus reivindicaciones y sus quejas». Suárez-Quiñones recordó que ahora se está cerrando el programa que va a presentar el PP y lo que recojan en estas reuniones servirá de base del mismo. La idea es «construir ese programa desde las necesidades reales de la gente», dijo.

Asistentes a la convocatoria del PP en Ponferrada.L. DE LA MATA

El presidente del PP León defendió la libertad del partido en Castilla y León frente a las consignas centralistas de otros que «dependen de Madrid» y «no son libres para luchar por su tierra». Sobre si él liderará la lista por León, nada desveló y lo único que dijo es que estará donde tenga que estar para «conseguir el mayor apoyo popular». «Nadie es imprescindible, todos somos necesarios y cada uno estará donde deba estar».

Suárez-Quiñones también respondió a la vicesecretaria del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, que unas horas antes mostró «sorpresa» ante el «vínculo muy especial» que parece haber entre él y el alcalde de León, José Antonio Diez. «Resulta extraño que el Partido Socialista se extrañe de que haya gente que trabajemos por los ciudadanos de la provincia de León y de su capital», dijo.

Marco Morala intervino para abrir la reunión.L. DE LA MATA

Carriedo acudió a la reunión con alcaldes y concejales del Bierzo en calidad de experto en asuntos económicos y hacienda pública y en ello se detuvo minutos antes, frente a los medios de comunicación, recordando que el gobierno de Castilla y León presentó un presupuesto para 2026 «pensado para el Bierzo», con «inversiones que superaban los 42 millones de euros, con un crecimiento de más del 80%, y fue votado en contra por una parte de los partidos de la oposición que no priorizaron la importancia que tiene el Bierzo en el conjunto de nuestra comunidad autónoma y se movieron por intereses singulares de partido».

Además de Suárez-Quiñones y Carlos Fernández Carriedo, también han pilotado la reunión el coordinador del PP en el Bierzo, Raúl Valcarce; el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.