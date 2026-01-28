El PSOE afronta los comicios autonómicos con motivación e ilusión

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Los socialistas Mario Rivas, Mabel Fernández y Silvia Cao se presentaron ayer como candidatos a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo con «ilusión, proyecto y un equipo liderado por Carlos Martínez», que se basa en la cercanía hacia la ciudadanía. Se trata de tres personas con diferentes responsabilidades y «con una clara vocación municipalista», como apuntó Rivas. Por ello, insistió en que «no hay ninguna otra opción de gobierno en Castilla y León». «Queremos llegar a todos y que sepan que van a encontrar a un PSOE fuerte y motivado que va a dar un vuelco en esta comunidad», enfatizó Mario Rivas.

Los socialistas bercianos y lacianiegos afrontan los próximos comicios con «motivación y con una visión de futuro esperanzadora; para salir de este letargo se necesita un cambio». De hecho, consideran que el «desgobierno del PP ha colocado a la cola» al Bierzo y Laciana. En este sentido, han recordado las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco que, según Rivas, en el caso de la sanidad se ha dedicado a «privatizar y favorecer a quienes hacen negocio con ella y a alejarse de la sanidad pública». En la misma línea, criticó el papel de la Administración autonómica ante los incendios sufridos este verano, especialmente en El Bierzo. «Lo que ha hecho el PP viene a culminar los años de desidia en patrimonio natural», apuntó.

Finalmente, el también número dos de la candidatura socialista reivindicó el papel de los alcaldes y alcaldesas socialistas ante las circunstancias de los incendios, que «han estado a la altura».