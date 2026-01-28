UPL crea una gestora para trabajar por el Bierzo y sus necesidades

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) constituye una nueva Junta Gestora en el Bierzo con el objetivo de «seguir trabajando y reivindicando las necesidades de la comarca» tras la dimisión del secretario comarcal de la formación leonesista y de dos personas más de su equipo.

Para la formación leonesista, liderada por Alicia Gallego, la comarca tendrá «un lugar importante en su presente y su futuro», como ya se evidenció en los últimos años con Luis Mariano Santos al frente, con logros como la rehabilitación del Castillo de Cornatel, la Unidad de Ictus del Hospital o la ampliación a 24 horas de la ambulancia de Soporte Vital Básico de Puente de Domingo Flórez, entre otros. Por ello, avanzan que se trabaja para incorporar tres personas en las listas de las elecciones autonómicas, decisión que tendrá que ser ratificada por el Consejo General.