Las dos chimeneas de la central térmica Compostilla II volarán por los aires el 12 de febrero

Adiós a un símbolo del Bierzo industrial. Adiós a una era. Ya hay fecha para la demolición de las dos chimeneas de la que fue la primera central térmica construida por Endesa, Compostilla II. Caerán el 12 de febrero, en apenas quince días. Así lo recoge expresamente un bando publicado por el Ayuntamiento de Cubillos del Sil, en el que no solo se anuncia la fecha, sino el plan completo de acción para la que volverá a ser una jornada histórica que marcará un antes y un después en el skyline de la comarca.

Hace semanas que la noticia sobrevolaba el ambiente, habida cuenta de que las obras de desmantelamiento de la central encaran ya su recta final, pero no había habido todavía una confirmación oficial. Ha sido el Ayuntamiento el encargado de hacerlo público, así que las chimeneas desaparecerán de la tierra y el cielo casi dos años y medio después de que lo hicieran las dos torres de refrigeración, que fueron demolidas el 31 de agosto de 2023, junto a la chimenea del grupo 3. La hora prevista de la acción son las 13.00 horas y también se volará el edificio de tolvas de la vieja térmica.

El bando firmado por el alcalde de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas, detalla las áreas de exclusión y los perímetros de seguridad, con información sobre el corte de los accesos y de las vías externas. Nadie se podrá acercar a menos de 400 metros de distancia. El operativo de seguridad comenzará a las 9.00 horas y los primeros ensayos de señales acústicas se harán quince minutos después. A las 9.30 horas se iniciará el acordonamiento de la zona y se instalarán los sismógrafos.

Ya a las 12.00 horas, está previsto que finalice la evacuación del perímetro de seguridad y a las 12.40, los artilleros se situarán en el puesto de tiro. Las carreteras del perímetro de seguridad se cerrarán a las 12.45 horas, a las 12.55 se escuchará un tono largo de sirena, un minuto antes de la explosión se oirán tres tonos cortos más y las 13.00, exactamente, las chimeneas volarán por los aires. Tras revisar el resultado de la demolición e iniciar el desescombro, el tráfico será reabierto a las 14.30 horas.

Las primeras reacciones a este anuncio no se han hecho esperar y ha sido la plataforma Bierzo Ya la primera en denunciar la decisión. Este colectivo lleva años peleando por la preservación de las chimeneas, habiendo presentado incluso un proyecto de aprovechamiento turístico de las mismas. "Queremos mostrar nuestra indignación y rabia contenida a un acto terrorista contra el patrimonio minero industrial de un calibre sin igual", aseguran desde Bierzo Ya. "Es una tristeza el comportamiento de la sociedad berciana, que ve como esta comarca va camino de una desaparición sin precedentes sin hacer nada. No somos merecedores de esta tierra", añaden.