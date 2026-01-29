Ponferrada no encuentra una empresa que haga el arreglo viario de baldosas

El canal de Cornatel a su paso por la parte alta de Ponferrada, que pretende cubrirse con ayuda de Endesa tras la negociación en curso del alcalde.l. de la mata

En el Bierzo, hay varios ayuntamientos que están contando con problemas serios para poder acometer proyectos de obra pública porque no encuentran empresas constructoras que los quieran ejecutar. En ocasiones el asunto ha llegado a tal extremo que han tenido que moverse para no perder las ayudas concedidas para una determinada obra o proyecto municipal. No es el único, dado que por ejemplo en Camponaraya se han tenido este problema, pero, sin ir más lejos, el alcalde de Ponferrada, el popular Marco Morala, ha reconocido públicamente su preocupación porque ahora no existen suficientes empresas constructoras en la zona que puedan atender la oferta de obra pública que existe en la actualidad. Esa circunstancia está ocasionando problemas a la hora de acometer obras importantes de infraestructura básica. Por ejemplo, en Ponferrada ha provocado que quedara desierto el contrato para la reparación de baldosas que se mueven en las aceras y que, en estos días de lluvia, ponen pingando a quienes las pisan. Marco Morala explicó que ahora, se abrirá un proceso negociado para tratar de encontrar a una compañía interesada en ejecutar ese trabajo. Este proyecto destina noventa mil euros (90.000 euros) para reparar pavimentaciones. Y no se presentaron ofertas a un contrato que en otras épocas se acometía sin mayores contratiempos porque existían empresas sufucientes que lo hiciera o incluso compitieran por una oferta a la baja.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ponferrada también se ha visto obligado a dejar desierto otro concurso para contratar la obra de acondicionamiento del espacio de las antiguas carboneras de MSP en el barrio del Temple. Tampoco ha resultado atractivo para ninguna empresa constructora. No se presentaron ofertas para acometer la obra, que contempla extender una gran acera a lo largo de todo ese terreno, con pequeñas zonas verdes.

En entrevista en Onda Bierzo, el alcalde de Ponferrada también confirmó que el Ayuntamiento de Ponferrada ha reabierto el diálogo con Endesa para implicar a la empresa en la financiación de la obra para poder cubrir el Canal de Cornatel, a su paso por la zona alta.

Además, Marco Morala confirmó que ya ha firmado el decreto que inicia el procedimiento administrativo para ceder suelo público municipal al Consejo Comarcal del Bierzo, de cara a la construcción de su sede institucional. Ha pedido informes técnicos para poder concretar los solares disponibles, pero Morala avanza que «solo se formalizará esta cesión si el órgano comarcal da garantías de que edificará la sede». La pelota está ahora en el tejado del presidente del Consejo, Olegario Ramón.

Y aunque Ponferrada no tiene líneas de tren de Alta Velocidad, el alcalde aboga por la revisión integral de las infraestructuras ferroviarias de España, después del trágico accidente en la línea del AVE de Andalucía, a su paso por Adamuz, en Córdoba.