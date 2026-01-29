La Justicia dictamina mantener activa la Red de Calor de Ponferrada

Interior de la Red de Calor de Ponferrada, de la que un juzgado de León dice que deben seguir funcionando.l. de la mata

La Red de Calor de Ponferrada, la que con biomasa surte de agua caliente canalizada a las viviendas y edificios públicos de la ciudad, seguirá adelante y en funcionamiento en contra de las pretensiones de la plataforma Bierzo Aire Limpio y de la Asociación de Vecinos del barrio de Compostilla que quieren paralizarla.

Este colectivo había denunciado la instalación y tras una primera sentencia, ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha dictado un auto por el que deniega la ejecución provisional de la sentencia dictada tras la denuncia de la citada Asociación Plataforma Bierzo Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla. Básicamente el tribunal de lo Contencioso dice que la paralización de la Central de Producción de Energía Térmica con Biomasa generaría una situación de desprotección para los ya numerosos usuarios de servicios públicos esenciales.

El Ayuntamiento de Ponferrada emitía una nota en la que, en base al auto judicial, destacaba que la paralización de la Red de Calor sería «de tal magnitud, que debe prevalecer el mantenimiento del servicio especialmente en el periodo invernal».

Además, el tribunal que abordó el asunto en el Contencioso concluye que no concurren los requisitos legales para acordar la ejecución provisional debido a que, «la obra de la central se encuentra completamente finalizada, por lo que no cabe acordar su paralización material». Estima igualmente el juez que el cese de la actividad supondría dejar sin suministro térmico a infraestructuras esenciales, como residencias de mayores, centros educativos o la estación de autobuses Egeria.

De igual forma, dice la Justicia que los informes técnicos aportados acreditan que no existen alternativas viables e inmediatas de calefacción, «lo que podría comprometer la salud de colectivos vulnerables», remarcan en la misma línea desde el consistorio que dirige el alcalde Marco Morala.

«El Ayuntamiento de Ponferrada valora positivamente esta resolución judicial, que avala el interés general, la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios básicos a la ciudadanía, y reitera su respeto absoluto a las decisiones judiciales, así como su compromiso con el cumplimiento de la legalidad ambiental y la seguridad de los vecinos», señalan en un comunicado difundido el miércoles. Añaden que el procedimiento judicial continúa su curso al existir la posibilidad de interponer recurso de apelación contra dicho auto en el plazo de quince días.

Precisamente, en este sentido, el colectivo que denunció la Red de Calor, Bierzo Aire Limpio, ante el levantamiento de la paralización provisional de la red de calor de Ponferrada siguen diciendo que la red de calor sigue siendo ilegal y que esperan la sentencia definitiva del TSJ. «Los ecologistas respetan la decisión judicial que solo se pronuncia sobre la paralización provisional de la red» y añaden que «el juez en el auto emite una advertencia al Ayuntamiento de Ponferrada señalando que si la Sentencia sobre el fondo es confirmada recaerá sobre «su esfera patrimonial». Con todo, por lo pronto, la Red de Calor de Ponferrada seguirá aportando el agua caliente como servicio para el que fue concebido.