Abierta la calle San Ignacio tras demoler parte del local hundido

La normalidad, aunque con el susto en el cuerpo, ha vuelto en parte al barrio de San Ignacio y la zona de la avenida de Compostilla después de colapsar el pasado martes la estructura del viejo aparcamiento y lavado de coches del edificio que fuera de Martínez Núñez, finalmente embargado y en concurso de acreedores. Las máquinas retiraron ya los cascotes que invadieron buena parte de la calle Embalse de Bárcena, donde la fortuna evitó que la caída del muro y el tejado no alcanzase a nadie a punto de cumplirse las siete de la mañana en una zona que más tarde estaría muy concurrida de estudiantes y viandantes del barrio. Ayer, restablecido el vial, desde la oposición socialista emitieron una nota en la que ponían en duda que se actuara reclamando intervenir en el inmueble.