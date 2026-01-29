CB denuncia la paralización de la obra de la carretera de Onamio

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Coalición por El Bierzo en el Ayuntamiento de Molinaseca denuncia la paralización de las obras en la carretera LE-5307, que une Molinaseca y Onamio. «Esta carretera está cortada al tráfico y su finalización estaba prevista para el pasado 20 de diciembre, según anunció la propia Diputación de León», recuerda de portavoz de CB, Andrés Cerviño.

La formación bercianista asegura que no solo se ha superado el plazo dado, sino que «desde hace más de quince días no se está trabajando en la obra», que tiene por objetivo el ensanche y la mejora del firme de dicha carretera. «Llevan un retraso más de un mes desde la fecha prevista de finalización», critica el edil bercianista de Molinaseca, que además asegura que todo esto está sucediendo sin que los vecinos sepan nada. «No están recibiendo ninguna información sobre esta situación, de lo que hacemos responsable a la Diputación Provincial», dice.

Cerviño también explica que el corte de la LE-5307 obliga a los vecinos «dar un gran rodeo» entre Molinaseca y Onamio, un trayecto en condiciones normales tienen una duración aproximada de cinco minutos. En la situación actual, los usuarios —relata CB— tiene que desplazarse hasta Ponferrada y desde ahí enlazar con San Miguel de las Dueñas y Calamocos.

«Por ello, pedimos a la Diputación de León que informe a los vecinos de la situación, reinicie las obras y las ejecute en el menor tiempo posible. Y también pedimos al alcalde de Molinaseca, que es diputado provincial, que reclame y recabe información del gobierno de la Diputación y del diputado de Infraestructuras, con el fin de mantener informados a los vecinos, que están muy preocupados por esta situación y no reciben la pertinente información», afirma.