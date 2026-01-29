Identifican los restos de Girón entre los exhumados en el cementerio del Carmen de Ponferrada

Aunque nunca haya muerto del todo, porque la historia se ha encargado de mantenerlo vivo; a Manuel Girón Bazán -un histórico guerrillero antifranquista clave en la creación de Federación de Guerrillas de León-Galicia (para otro solo un bandido)- lo mataron el 2 de mayo de 1951 en Las Puentes de Malpaso. Y casi 75 años después, la Asociación Científica Sputnik Labrego ha identificado genéticamente los restos del maquis berciano entre los represaliados recientemente exhumados en el viejo cementerio del Carmen de Ponferrada.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha sido el encargado de darlo a conocer tras la última reunión mantenida con el historiador Alejandro Rodríguez, encargado de la coordinación del proyecto que promueve el propio Ayuntamiento, desde 2021, y financia el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y de la Federación Española de Municipios y Provincias para la reposición de la memoria democrática en el municipio ponferradino.

En la identificación genética y antropológica de los restos de Girón, Sputnik Labrego a contado con el apoyo de la empresa de arqueología Tempos Arqueólogos, la antropóloga física Laura González Garrido y la Fundación Tecnalia Research & Innovation.

"El resultado de la investigación nos lleva a dos consideraciones. Por un lado, la necesidad del conocimiento histórico certero de lo que ha sucedido en nuestro pasado. Por otro, las importantes implicaciones de los aspectos humanos. Se trata de personas que no fueron sometidas a juicio, que en la lógica de la libertad y el pluralismo democrático no habían cometido ningún delito y que terminaron sus vidas de forma jurídicamente condenable y moralmente reprobable a manos de una violencia absolutamente injustificada", ha dicho el alcalde de Ponferrada una vez confirmada la identidad del histórico guerrillero.

Morala defiende la necesidad de que "estas personas tengan una sepultura digna", como "forma de recuperación de una dignidad que nunca perdieron, pero que quisieron arrebatarles violentamente". Dice el alcalde con las exhumaciones, el Ayuntamiento de Ponferrada está haciendo "un ejercicio de restitución histórica y en la medida de nuestras posibilidades, también de reparación".

El proyecto de localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en el antiguo cementerio del Carmen de Ponferrada se ha desarrollado en diferentes fases. Primero, tras una intensa revisión documental, se realizaron cuatro campañas arqueológicas en septiembre y octubre de 2023 y mayo y septiembre de 2024. Una vez confirmada la presencia de restos de personas que no fueron trasladadas al actual cementerio de Montearenas, se rescataron los restos de más de una decena de víctimas que todavía permanecían allí enterradas.

Durante todo 2025, el trabajo de Sputnik Labrego se centró en la identificación de los restos exhumados mediante la extracción de muestras, la localización de familiares de las más de cien víctimas enterradas en el Carmen entre julio de 1936 y mayo de 1951 y, finalmente, la realización de los contrastes genéticos, para determinar las identidades, con un total de trece familias, entre las que se localizan cuatro hijos, seis nietos y tres sobrinos de las víctimas.

Todo el trabajo realizado en los últimos meses y los resultados obtenidos serán presentados públicamente la próxima semana, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Ponferrada. Además, se está organizando también una conferencia abierta al público para el mes de febrero.