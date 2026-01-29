La Fundación Las Médulas aprueba el plan de 2026 con un presupuesto de 743.000 euros

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Patronato de la Fundación Las Médulas ha aprobado esta semana su Plan Anual de Actuación para 2026 con un presupuesto inicial de 743.000 euros, el doble que el dispuesto en el anterior ejercicio. Esto después cerrar el Plan Estratégico 2023–2025, que «ha alcanzado un grado de cumplimiento de los objetivos previstos del 93%», asegura la gerente de la Fundación, Marian Revuelta.

El nuevo plan permitirá impulsar proyectos clave como la musealización y el equipamiento de Aula Arqueológica, la fase final del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Carucedo y la elaboración del Plan Integral de Gestión del Sitio, que será desarrollado por el grupo autónomo de expertos. Además, la conservación del patrimonio y las acciones de marketing ocuparán un lugar destacado para «revertir los posibles daños en los elementos arqueológicos y geológicos más vulnerables tras el incendio de agosto y reforzar la imagen del destino y su atractivo turístico», afirma Revuelta. En este contexto, la Fundación promoverá la monitorización y mitigación de riesgos, así como la detección de necesidades prioritarias, apoyándose en los trabajos del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias del CSIC y en la reciente evaluación del estado de los elementos arqueológicos del Espacio Cultural realizada por la propia entidad.

«El marketing adquiere un papel estratégico esencial en este escenario postcatástrofe, orientado al reposicionamiento del sitio. La gestión eficaz de la comunicación, el uso de canales adecuados y la puesta en valor de la autenticidad y diversidad del destino se consideran factores clave para superar la adversidad, restablecer la reputación y reactivar la actividad turística de forma sostenible y competitiva», defiende la gerente de la Fundación, que hace especial mención del proyecto «Huellas de Roma», impulsado y desarrollado por la propia Fundación y al que se han adherido ya León, Astorga, Clunia, Baños de Valdearados, Numancia, Tiermes, El Vergel, Pino del Oro, Villa Orpheus y Petavonium. Esta iniciativa permitirá dotar al sistema patrimonial de instrumentos avanzados de planificación y gestión.

«La Fundación Las Médulas continúa apostando por la excelencia y la mejora continua mediante su participación en proyectos como el Sicted, su pertenencia al consorcio Spain Is Excellence y la implantación de un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001», señala Revuelta.