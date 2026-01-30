La Justicia investiga el pago de cientos de contratos menores de Ciuden-Ponferrada

La Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada está ahora mismo en el punto de mira de la Justicia. El motivo es su método de pago en pequeñas cantidades por la adjudicación de cientos de contratos menores (más de 1.200) a través del método de «anticipo a cuenta o de caja». Por ejemplo, un mismo adjudicatario obtuvo 129 contratos de pequeña cuantía en el año 2023, que sumando todo lo facturado recibió algo más de 248.000 euros. Y así, otros ejemplos de adjudicaciones menores que están siendo miradas con lupa por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada, después de la existencia de una denuncia por la vía Penal. Entre los casos menores también destaca el programa Dinamiz-Artj encargado de adjudicar contratos de menor cuantía para entidades o particulares que llevan eventos o bolos culturales a pueblos y municipios en declive por culpa del cierre de las minas, como es el caso de la cuenca del Bierzo.

Todo surgió el año 2024, (con antecedentes en ejercicios contables de anualidades anteriores) después de que un trabajador de la Ciuden de Ponferrada (encargado de la asesoría jurídica de las contrataciones) elevase una denuncia anónima ante la Administración pública, amparándose e invocando la Ley de Protección del Informante del año 2023, que debería proteger a quien denuncia casos de posible corrupción. El asunto llegó a las autoridades encargadas de velar por la pulcritud en las contrataciones, pero en primera instancia consideraron que no había de qué preocuparse. Sin embargo, el denunciante elevó todo lo que conocía sobre presuntas irregularidades en las contrataciones al Tribunal de Cuentas, en Madrid, y éste remitió el caso a la Fiscalía de Ponferrada, que al entender que estaba ya en marcha un proceso judicial en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada, por ley, debe ser la juez instructora quien determine.

Este periódico, después de semanas de investigación del caso, pudo localizar y hablar ayer jueves con la persona que denunció estos presuntos casos irregulares de contratación de la Ciuden por importe global superior a los 2 millones de euros, y que finalmente perdió su trabajo en la Fundación en Ponferrada, al no renovarle la dirección el contrato, argumentando que no había superado el periodo de pruebas. Este denunciante, cuya identidad este diario no revelará en este momento, se negó a ofrecer datos sobre lo presuntamente sucedido, dado que destacó que él cumple a rajatabla la normativa legal y, como el asunto está bajo investigación judicial, sub judice, no puede aportar información al periodista. Eso sí, junto a él y después de hablar con su abogado de León, Diario de León confirmaba que, en efecto, existe un procedimiento judicial en marcha, tras una denuncia por la vía de lo Penal, para investigar el caso. Y así, el asunto está en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada.

La Ciuden está inmersa en dos causas judiciales: una, la de los contratos fraccionados, y otra, el tema laboral de quien denunció el caso

Después de recabar una amplia documentación por otros medios sobre los cientos de pequeños contratos, este periódico tiene en su poder el listado de contrataciones fraccionadas y echando un vistazo al mismo, cruzando los datos de importes y mismos adjudicatarios, saltan datos curiosos y cuando menos llamativos por la cuantía y el elevado número de contratos a un mismo adjudicatario. El asunto llegó a manos de un subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, quien abrió una investigación en 2024 a través de los servicios de Inspección y concluía que en el caso (contado por el trabajador de Ponferrada, amparándose éste último en la Ley de Protección del Denunciante de 2023) no tenía materia delictiva, aunque sí admitían desde Madrid que era necesario mejorar y reforzar los procedimientos de control. El denunciante, después de meses trabajando y echando un ojo a los más de mil pequeños contratos, advirtió a sus superiores del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de esas presuntas irregularidades en contratos fraccionados sospechosamente a las mismas personas como adjudicatarias. El directivo de Ciuden canalizó su denuncia invocando la ley de Protección del Denunciante a través de la Administración central. Pero, en ese organismo no le hicieron mucho caso. Así, el pasado año, el directivo de Ponferrada que se encargaba de las contrataciones perdió su cargo en la Ciuden y lo denunció en lo Social. Ciuden ganó el caso en primera instancia y adujo que estaba en periodo de pruebas y que no las superó, aún cuando el denunciante ha tenido responsabilidades en asuntos de fondos europeos millonarios en Valencia. Ahora debe pronunciarse el TSJ en un recurso que se conocerá en breve.