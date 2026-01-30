Ciuden afirma que todo es legal y niega las acusaciones

Este periódico, después de recabar información durante semanas del asunto que instruye el Juzgado 2 de Ponferrada y de lo que se abordó en el Tribunal de Cuentas en Madrid, contactó también ayer jueves con los responsables de la Fundación Ciudad de la Energía en la capital berciana. La directora general de la fundación en Ponferrada, Yasodhara López,negó de forma rotunda las acusaciones. «Se actuó dentro de la plena legalidad. Nos auditan todos los años las cuentas y no hemos tenido problemas. Sí hay un caso de un trabajador del equipo directivo que se cesó en periodo de prueba por faltas graves a sus compañeros», dijo López. Del caso hay sentencia en apelación por él en el TSJ.