Mirados con lupa los numerosos contratos de Dinamiz-Artj

Entre los asuntos que también llaman poderosamente la atención y que investiga el Juzgado de Instrucción 2 de Ponferrada se encuentra el amplio listado de pequeñas contrataciones que hizo la Fundación Ciudad de la Energía a través del programa cultural Dinamiz-Artj, pagado con fondos públicos y ayudas europeas para llevar a localidades que se vieron afectadas por el cierre de las minas (como los municipios del Bierzo) actividades culturales y artísticas, desde música a performances literarias y demás. El juzgado investiga si el importe de más de 2 millones de euros en más de mil pagos fraccionados mediante el denominado método de «anticipo de caja» se hizo a través de una fundación, como la Ciuden, cuando este método de pago está regulado para la Administración pública «pura», no para una fundación. En la denuncia que se está investigando se aduce también adjudicaciones de pequeños contratos, presuntamente poco menos que hechos a medida del licitante. Citan como ejemplo de presuntas irregularidades de contratación el Festival de Flamenco Bierzo al Toque, con un pliego de licitación por parte de Ciuden de texto ajustado al adjudicatario, según la denuncia presentada a los investigadores. Todo esto y un amplio volumen de folios con contratos es lo que trata de investigar si todo está en regla como defiende Ciuden, o si tiene razón el directivo que se encargó del área de contratación de la Fundación en Ponferrada, aportando datos que pasaron por el Tribunal de Cuentas, por la Fiscalía y que ahora está en periodo de instrucción en el Juzgado 2 de Ponferrada. El asunto también lo refrenda un informe pericial de un auditor que trabajó en la Intervención del Estado y que alude a una serie de alertas.