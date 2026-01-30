El Consejo Comarcal del Bierzo aprueba más de 530.000 euros para 49 obras de juntas vecinales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Consejo Comarcal del Bierzo ha aprobado este viernes la financiación de un total de 49 actuaciones correspondientes al 'Lote 4' del Plan de Juntas Vecinales para el ejercicio 2024-2025. La inversión total aprobada asciende a 530.091,10 euros, destinados a mejorar infraestructuras y servicios en entidades locales menores de 17 municipios bercianos.

Tras el análisis técnico y jurídico de las solicitudes presentadas, se han seleccionado proyectos que cumplen con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, priorizando obras de interés común y mejora de la calidad de vida en los núcleos rurales. El importe total valorado de las obras solicitadas superaba los 545.041,76 euros.

Entre las 49 obras subvencionadas destacan proyectos de pavimentación de calles, adecuación de espacios públicos, mejora de abastecimientos de agua, rehabilitación de fuentes y lavaderos, construcción de muros de contención, y equipamiento contra incendios.

Algunas de las actuaciones más relevantes son la pavimentación de calles en Hervededo (Camponaraya), San Lorenzo (Ponferrada) y Villanueva de Valdueza (Ponferrada); la adecuación del antiguo cementerio en Matachana (Castropodame), el alcantarillado en la calle Serradero en Toral de Merayo (Ponferrada), la construcción de un depósito en Paradela de Muces (Priaranza del Bierzo), la restauración del horno comunal en Cabeza de Campo (Sobrado), mejoras en el abastecimiento de agua en Moral de Valcarce (Trabadelo) y el equipamiento contra incendios en Trabadelo.