Un hombre de 70 años, herido al volcar un turismo en la CL-311, en Páramo del Sil

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido este viernes tras volcar un turismo en la carretera CL-631, en el kilómetro 46, dentro del término municipal de Palacios del Sil (León).

El servicio autonómico de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido en torno a las dos y veinte de este viernes una llamada alertando sobre la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en ese punto de la red viaria autonómica.

Tras la llamada, se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que desplazó medios asistenciales para atender al conductor.

El herido fue asistido en el lugar del siniestro, sin que por el momento se hayan facilitado más datos sobre su estado.