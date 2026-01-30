Herida una mujer tras chocar dos coches en la salida de la A-6, a la altura de Villafranca del Bierzo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un accidente, registrado esta mañana en una de las salidas de la Autovía del Noroeste, A-6, a la altura de Villafranca del Bierzo, deja, a una mujer herida, que ha sido trasladada al Hospital del Bierzo, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Se trata de un choque entre dos turismos, registrado a la salida de la A-6, a la altura del kilómetro 407, en la entrada de la localidad berciana. Profesionales del centro de salud de Villafranca informaron a Emergencias de que, al menos, había una persona herida y que se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y recursos de Sacyl, quienes comprobaron que se trata de una mujer, que resultó herida, y que ya ha sido trasladada al hospital.