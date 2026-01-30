Bierzo Enoturismo espanta el fantasma de la disolución y garantiza la Ruta del Vino hasta 2027

La situación complicada que Bierzo Enoturismo arrastra desde hace tiempo, principalmente porque no terminan de llegar las subvenciones de la Diputación de León correspondientes a varias anualidades, ha levantado una polvareda de dudas en las últimas semanas, llegando incluso a ponerse en entredicho la continuidad de la asociación y de la Ruta del Vino del Bierzo. El propio equipo directivo del ente ha reconocido en alguna ocasión las dificultades y, las últimas veces, han sido partidos políticos quienes han alertado del riesgo. Es esto, precisamente, lo que ha hecho que Bierzo Enoturismo haya salido a defender públicamente su viabilidad y la certificación garantiza de la ruta, cuando menos, hasta 2027.

La asociación que gestiona la oferta enoturística del Bierzo destaca su evolución en positivo en los últimos años y deja claro que su labor está al margen de cualquier posicionamiento político, por lo que pide a los partidos que están haciendo uso de su situación para atacarse entre sí que dejen de hacerlo. «Somos una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad exclusiva es la promoción técnica, turística y económica de la comarca del Bierzo. La asociación no se adscribe a ninguna ideología política y no permite que su nombre se utilice como herramienta de confrontación. Instamos a los actores políticos y sociales a actuar con responsabilidad y rigor, evitando difundir datos que no hayan sido contrastados directamente con la dirección de esta asociación», recoge un escrito firmado por la junta directiva.

Bierzo Enoturismo mantiene una relación lógica y necesaria con diferentes administraciones públicas, «buscando el mayor apoyo y compromiso por su parte». Algo que no siempre ha sido así y la propia dirección lo vuelve a confirmar. Pero, pese a las dificultades, la asociación ha logrado crecer y consolidarse, situando al Bierzo en el mapa del enoturismo», subrayan, asegurando que, en la actualidad, se está trabajando «activamente» en soluciones que garanticen la continuidad y estabilidad del proyecto, así como la proyección futura de los logros alcanzados en estos años».

"Nuestro compromiso continúa siendo firme con los viticultores,

bodegas, hostelería y profesionales que conforman el tejido enoturístico de la comarca", concluye.