Evacuadas dos personas afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Ponferrada

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

Un hombre de 53 años y una mujer de 42 han sido trasladados al hospital de Ponferrada (León) tras haber resultado afectados por inhalación de humo en un incendio que se ha registrado en la planta baja de una vivienda de dos pisos de la localidad, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 01.42 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba de un incendio originado en una vivienda de la aveida Antonio Cortes de Ponferrada, en principio sin heridos.

El 112 trasladó el aviso a la Policía Municipal y los Bomberos de Ponferrada, y al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, los servicios de emergencias solicitaron asistencia para los dos inquilinos de la vivienda, un varón y una mujer de mediana edad que habían inhalado humo.

Por ello, el 112 dio aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envíió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico en la que se trasladó a ambas personas al hospital de Ponferrada.