Ponferrada constata el alza turística en el último trimestre de 2025

La última comisión informativa de Infraestructuras, Medio Rural, Turismo, Patrimonio Histórico y Salubridad y Protección Animal del Ayuntamiento de Ponferrada dio cuenta de los últimos datos turísticos de ocupación hotelera, obtenidos a través de la Secretaría de Estado de Turismo. Unas cifras que «constatan un aumento positivo en los principales parámetros, tanto viajeros como pernoctaciones y estancia media», aseguran fuentes de la concejalía.

En el último trimestre del pasado año, Ponferrada recibió 28.407 viajeros, «lo que supone un aumento del 5,74% con respecto al mismo periodo de 2024», destacan fuentes municipales. El incremento de las pernoctaciones ha sido de más de un 7,5%, hasta las 47.549 entre octubre y diciembre, y la estancia media fue de 1,67 noches (+1,71% con relación a 2024).

En todo 2025 y según los datos de la concejalía, pasaron por Ponferrada 132.247 visitantes, que es casi un 3% más el año inmediatamente anterior. El número de pernoctaciones fue de 199.728 y la estancia media, de 1,51 noches. Todo por encima de 2024.

En la misma comisión informativa, también se desglosaron las obras realizadas durante el mes de diciembre. Fueron medio millar, según la información de la concejalía. La mayoría, en edificios municipales (centros educativos, Ceas y pabellones, entre otros). También se hicieron 40 intervenciones en parques infantiles y 102 actuaciones de reparación de aceras y alcorques, baldosas, bordillos, arquetas, desbroce y acondicionamiento de caminos, entre otros.