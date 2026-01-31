Tito y Tita reivindican el origen en el primer Festival del Botillo de Fabero de Interés Turístico Regional

Los mantenedores, con algunas autoridades, a los fogones donde se coció el botillo.ANA F. BARREDO

La primera edición del Festival del Botillo de Fabero como Fiesta de Interés Turístico Regional -aunque la cita gastronómica suma ya 28 inviernos- ha contado con dos mantenedores tan de cerca que son de casa por muy lejos que haya ido y, sobre todo, muy emocionados. Lo han repetido por activa y por pasiva minutos antes del comienzo de la cena, en una comparecencia ante los medios de comunicación al estilo de los grandes artistas que siempre han sido Tito y Tita.

Los hermanos Valeriano y María Oliva Ramón Cachón -faberenses de nacimiento, crecimiento y devoción- han vuelto a demostrar esta tarde que uno es de donde nace y desarmado ese dicho que cuenta que nadie es profeta en su tierra. En menos de dos horas, los que siempre han sido sus vecinos agotaron las 300 entradas del festival que se celebra en el recinto ferial Tomás Bañuelos. Desde la Asociación de Pensionistas El Cangalón, que organiza el evento de la mano del Ayuntamiento, ya han pedido entre ironía que, si es necesario, "se tumbe algún tabique", porque han tenido que dejar fuera a un centenar de personas.

"Pensábamos que no nos tocaría tan pronto", aseguró Tito, augurando que algún serían mantenedores del Festival de Botillo de Fabero, pero tal vez más cerca de la jubilación. "Vemos el cariño que nos tiene nuestro pueblo, que no nos olvida, y estamos muy agradecidos", añadió, reconociéndose más nervioso que ante el concierto del último día del pasado agosto en Ponferrada, después de 25 años sin cantar y con todo vendido.

"Estoy sin dormir de lo nervioso que estoy", prosiguió el artista al tiempo que anticipó una noche de emociones y una actuación muy especial. "Espero que la gente se emocione, cante y llore con nosotros", dijo. Si Tito no pudo dormir, a Tita no se le han quitado las ganas de llorar. "Vamos a estar con la gente con la que hemos vivido toda nuestra vida y eso es una gran emoción. La de hoy será una cena en familia", apuntó.