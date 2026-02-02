Control de matrículas, coches eléctricos y una tasa para limitar el paso a Las Médulas

El proyecto de control y restricción de accesos al Espacio Cultural y Natural de Las Médulas entra en la recta final hacia su materialización. Concluida (el pasado viernes) la fase de exposición pública del contrato del plan movilidad para regular y ordenar la entrada de visitantes al Sitio, el siguiente paso será ya licitar la instalación de la infraestructura y las herramientas necesarias para poder ejecutarlo, siempre con la vista puesta en mediados de junio, ya que el día 30 de ese mes es la fecha tope para justificar todas las actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Carucedo, dotado con 1,1 millones de euros de fondos europeos.

La regulación de la movilidad en el paraje se centrará en el pueblo de Las Médulas, que es donde se dan los mayores problemas con hasta 6.000 personas en días puntuales, y será similar a la de la zona centro de una ciudad, mediante reconocimiento de matrículas. Solo podrán moverse libremente los residentes y proveedores autorizados; aunque también se estudia la posibilidad de que los turistas que estén alojados en establecimientos de la zona acotada tengan permiso. Todo ello quedará recogido en una ordenanza municipal.

Se instalarán vallas digitales informativas para explicar la situación en cada momento, ya que sí podrán acceder al Espacio Cultural y Natural en sus coches los primeros visitantes que lleguen, hasta llenar las plazas de los dos aparcamientos actuales y, eso sí, pagando el correspondiente canon. Hay un parking próximo al Aula Arqueológica (en reconstrucción tras el incendio) y otro en el cementerio de la localidad de Las Médulas. Este que ahora está destinado a caravanas, se habilitará también para vehículos. «Se colocará un dispositivo de control y se permitirá el paso cuando no aparezca en esas vallas que está prohibido el acceso. También se dará información sobre el número de plazas disponibles en otras zonas de aparcamiento del municipio, que serían el de la Casa de Parque y el del cementerio de Carucedo», explica la gerente de la Fundación Las Médulas, Marian Revuelta. La fundación es quien se ocupa de la gestión del plan desde octubre de 2024 por licitación del Ayuntamiento de Carucedo.

El paquete de herramientas Vallas informativas sobre la situación de los aparcamientos, cámaras de vigilancia, un servicio de transporte eléctrico desde Carucedo y sistemas para poder pagar a tasa para poder dejar el coche en los aparcamientos de la 'zona cero' forman parte del operativo.

Quienes deban aparcar fuera del núcleo central podrán acceder al mismo en autobuses lanzadera. Los dos vehículos eléctricos para este fin (uno de siete plazas y otro de nueve plazas) ya han sido adquiridos. «En fechas puntas, lo que haremos es crear un sistema de transporte desde Carucedo a Las Médulas, con unas frecuencias por determinar, para llevar a los visitantes que han tenido que dejar su vehículo en Carucedo por falta de espacio», apuntó Revuelta. Ella misma explica también qué es lo que contempla el proyecto diseñado para el pago del canon por sí aparcar en el pueblo de Las Médulas.

Los visitantes que accedan con su vehículo tendrán varias opciones para pagar la cuota que corresponda. Podrán hacerlo directamente en la Casa del Parque y en el Aula Arqueológica, a través de sus teléfonos móviles con un código QR y en zonas de ticketing tipo ORA que se dispondrán en las mismas áreas de aparcamiento existentes. Esa tasa por aparcar en la «zona cero» permitirá a los gestores incrementar el presupuesto destinado a la mejora y mantenimiento de los servicios públicos y las infraestructuras del Espacio Cultural y Natural, con la intención de ofrecer una mejor experiencia.

Que la movilidad en Las Médulas se desarrolle según lo recogido en el plan se controlará con cámaras de videovigilancia. «La zona de corte será el cruce que baja de Carucedo a Orellán, en la carretera LE-6202», detalla la gerente de la Fundación. Por su parte, las vallas informativas serán dos y se ubicarán en las entradas a Carucedo en la N-536. Paneles informativos y señalización sobre el funcionamiento de los sistemas de pago completan el dispositivo.

Una ordenanza reguladora Residentes y proveedores de negocios tendrá paso autorizado y se estudia también la posibilidad de dar permiso a quienes estén alojados en alguno de los establecimientos de la zona.

Las zonas de aparcamiento actuales también serán acondicionados, en una primera fase con señalización y pintado del suelo para indicar y ordenar correctamente las plazas de aparcamiento. Para la configuración, dotación y mejora de estas instalaciones se ha reservado una partida específica de algo más de 30.000 euros.

El plan de movilidad de Las Médulas está pensado para resolver uno de los problemas más graves que enfrenta el paraje en momento de mayor afluencia turística. Vehículos mal estacionados, masificación, problemas de gestión de residuos e imposibilidad de garantizar la seguridad de los transeúntes son algunas de las consecuencias de la falta de regulación actual y, todo ello, deriva también en una mala imagen del destino turístico; además del consabido perjuicio para la calidad de vida de los vecinos.

El control de los accesos se incluye en el primer eje del proyecto turístico de Carucedo, dotado de algo más de 400.000 euros e incluye también el acondicionamiento de la Casa del Parque como Centro de Recepción de Visitantes de Las Médulas, que actualmente está en información pública, y el plan de prevención y lucha contra incendios forestales.

Música electrónica y realidad virtual

Una de las actuaciones contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Carucedo es una experiencia de turismo inmersivo en base a realidad virtual valorada en más de 145.000 euros y que está en fase de licitación. Se trata de desarrollar una aplicación móvil con visor de realidad virtual destinada al uso en ruta por el entorno de Las Médulas, actuando concretamente en la senda de Las Valiñas, la senda Perimetral, el mirador de Orellán, el Lago de Carucedo y la Domus de Pedreiras de Lago. La idea es transportar al visitante a la época de explotación de la mina de oro romana.

Además, la estrategia de desestacionalización de la demanda turística que también contempla el proyecto incluye la organización de un festival de música electrónica previsto, en principio, para el mes de abril. Actualmente, se están preparando las bases de licitación del servicio de producción y organización de este festival de primavera pensado para contribuir a relanzar el turismo tras el incendio del pasado mes de agosto y abrir el entorno del Espacio Natural y Cultural a una nueva línea de producto en temporada baja.

El plan para desarrollar un turismo de calidad en Carucedo se apoya en cuatro ejes: transición verde y sostenibilidad, mejora de la eficiencia energética, digitalización y competitividad.