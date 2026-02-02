Ponferrada reactiva la negociación del convenio colectivo para más de 500 empleados públicos

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada reactiva la negociación del nuevo convenio colectivo municipal y el acuerdo marco que regulará las condiciones laborales de los 524 empleados públicos que prestan sus servicios, 323 de ellos funcionarios. El objetivo es alcanzar un acuerdo antes del verano. Es el horizonte fijado por el concejal de Personal, Luis Antonio Moreno, coincidiendo con la celebración del Día de las Candelas. Además, el gobierno local espera disponer, «en cuestión de semanas», de la nueva relación de puestos de trabajo cuya redacción ha sido encargada a una empresa.

Por otra parte, el concejal de Personal reconocía que, este año, el Ayuntamiento de Ponferrada se enfrenta a otro reto. Y es que dos de los pilares fundamentales para la gestión municipal: la Intervención y la Tesorería dicen adiós a sus responsables, por jubilación. De momento, los puestos no están oficialmente cubiertos, pero Luis Antonio Moreno reconoce que no supone «ninguna preocupación porque ya hemos hecho los deberes y contamos desde hace un tiempo con una viceinterventora que asumirá el cargo. Lo que pasa es que no podíamos tramitarlo ante la Junta de Castilla y León hasta que se hiciera oficial la jubilación».

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, aprovechó la efemérides para agradecer la labor de todos los trabajadores públicos. Lo hizo minutos antes de acto litúrgico que abrió una jornada festival que continuó, más tarde, en el salón de plenos de la casa consistorial con oa imposición de insignias a los catorce funcionarios que se jubilaron el año pasado.

En esta misma comparecencia, el regidor confirmó que los técnicos municipales ultiman los informes sobre el edificio de cocheras Garnelo-Confort, que se derrumbó hace unos días en el barrio de San Ignacio. Espera disponer de esos documentos «a lo largo de esta semana».

Así mismo, el alcalde adelantó su intención de reunirse, lo antes posible, con la dirección de la Fundación Ciudad de la Energía para exigir que se cumpla el acuerdo que permitió legalizar la actividad de la Ciuden en la Térmica Cultural. Esa licencia se otorgó en mayo del año 2024 poniendo fin a una situación irregular pero se hizo, recuerda Marco Morala, «condicionada» y, de momento, la Ciuden no ha cumplido su parte.