La UPL exige a la Junta que se deje de diagnósticos y priorice el arreglo integral de la CL-631

Para la Unión del Pueblo Leonés (UPL) la Junta de Castilla y León va muy por detrás de lo que debiera con respecto a la carretera CL-631 ante la repetición de los desprendimientos de los taludes sobre la calzada en diferentes puntos de la misma y dadas las condiciones en las que se encuentra esta vía. Después de confirmarse el inicio de las actuaciones para realizar un estudio sobre la estabilidad de los taludes, los leonesistas consideran que el paso más urgente no debería ser ese, sino presupuesta y actuar de una vez por todas.

No hay que olvidar que el tramo Cubillos del Sil-Páramo del Sil de esta carretera está pendiente de mejora integral desde hace años, como parte de un proyecto global anunciado a finales de 2018 que, entonces, estaba valorado en seis millones de euros y del que solo se ha ejecutado la primera fase, entre Páramo y Villablino.

«No basta con diagnósticos, sino que es imprescindible que esos estudios se traduzcan en obras y soluciones definitivas», aseguró la UPL, que reclama a la Junta que «deje de demorar la inversión necesaria y actúe con planificación, dotación presupuestaria suficiente y criterios preventivos, no únicamente reactivos». «La seguridad vial y la conectividad del Bierzo y Laciana no pueden depender de parches temporales tras cada desprendimiento, sino de una actuación seria y estructural que evite que estos episodios sigan repitiéndose», defendió la formación.

«La CL-631 lleva demasiado tiempo dando señales claras de inestabilidad», insisten los leonesistas, recordando que «la responsabilidad de evitar que esta situación derive en consecuencias más graves recae directamente en la Junta de Castilla y León».