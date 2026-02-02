Cacabelos acoge la bendición de panes de las Candelas

Cacabelos acogió la celebración religiosa de la fiesta de las Candelas, muy arraigada en la villa del Cúa. Decenas de personas se agolparon a las puertas del Santuario de la Virgen de la Quinta Angustia para bendecir los panes, tal y como manda la tradición.