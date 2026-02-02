Patrimonio autoriza la galería subterránea visitable en el Pozo Julia de Fabero

La Comisión Territorial de Patrimonio ha autorizado el proyecto de soterramiento de la galería minera subterránea visitable en el Pozo Julia de Fabero, que recreará las condiciones reales y los espacios de trabajo de una mina. Un proyecto valorado en más de 746.000 euros que se incluye en otro mayor de recuperación de patrimonio industrial, tanto en el Pozo Julia como en el Pozo Viejo, subvencionado con 4,5 millones de euros de fondos europeos que la Junta de Castilla y León otorgó a este municipio minero —Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Etnológico— a mediados de pasado año.

La galería se ubicará bajo rasante, por debajo de la plaza para circulación de vagonetas del enclave, en torno a la que se organizan los edificios e instalaciones necesarios para el desenvolvimiento del trabajo interior, el tratamiento y envió del carbón. Tendrá una longitud total superior a los 176 metros y una profundidad máxima de tres metros y medio, con tres salidas de emergencia.

La galería subterránea sustituirá a la galería simulada actual, que fue construida en 2013 a escala real, pero en superficie, por varios exmineros. Es el acceso actual al Pozo Julia y enseña ya los oficios de la mina, pero «de una forma mucho menos real», explica la alcaldesa de Fabero, María Paz Martínez. Realismo es, precisamente, lo que aportará esta nueva galería, cuyo plazo de ejecución previsto, una vez que comiencen las obras, es de nueve meses. La autorización de Patrimonio permite licitar esos trabajos, que tiene que estar listos en octubre para cumplir con las bases de la convocatoria.

El Pozo Julia de Fabero.ana f. barredo

La intención del Ayuntamiento de Fabero es compatibilizar las obras con la visita siempre que sea posible y con especial interés en el mes de agosto, que es cuando se registra el mayor número de visitantes. «Queremos empezar las obras cuanto antes», aseguró la regidora.

Esa galería minera recreará fielmente cuatro espacios de trabajo. Se instalará, en primer lugar, un simulador de ascensor (jaula) que ofrecerá una experiencia inmersiva del descenso al pozo con video mapping 3D, hologramas de mineros, sonidos auténticos y movimientos de fricción. El visitante irá avanzando hasta el tajo de barrenistas, donde se recreará el avance de galería mediante perforación y voladura e incluirá una columna de barrenista, pala neumática y explosor. El siguiente tajo será el de los picadores, con la simulación de la extracción manual de carbón con herramientas tradicionales y el sostenimiento mixto madera-hierro; y finalmente se alcanzará el tajo mecanizado, que recreará la explotación moderna.