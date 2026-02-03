Ciencia y magia centran la actividad en La Térmica

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fábrica de Luz. Museo de la Energía abre el plazo de inscripción para participar en el campamento de Carnaval, que se desarrollará los días 16 y 17 de febrero, entre las 10 y las 14 horas, para niños de 6 a 14 años. El campamento de este año lleva por título «El circo de las ilusiones», y en él los asistentes aprenderán con el gran espectáculo de la percepción y descubrirán cómo transforma la mente lo que ven los ojos. El precio es de 20 euros para los dos días, con opción a reservar días sueltos por 12 euros cada uno, y con madrugadores desde las 9 horas, si se necesita.

Además, este fin de semana siguen en este espacio los talleres de ciencia, con el estreno de una nueva serie didáctica llamada «Febrero en acción».

Este sábado, 7 de febrero, a las 12 horas, tendrá lugar el taller «¡Electrifícate!», donde los asistentes podrán explorar de manera divertida diferentes conceptos científicos relacionados con la energía.

Y el domingo, 8 de febrero, a la misma hora, habrá un nuevo «Taller de astronomía», organizado en colaboración con la Asociación Astronómica del Bierzo.

Mientras, en La Térmica Cultural, continúa el Ciclo de Magia, aunque el aforo está completo para ambas actuaciones.

El sábado, a las 20.30 horas, llegará Dani García con «Abraio», donde cuatro grandes artistas se reúnen para crear una gala de magia llena de emoción, humor y momentos inolvidables.

Trucos que desafían la lógica, donde las personas aparecen, desaparecen o vuelan, y donde el público será testigo de un espectáculo que va más allá de la magia tradicional.

El domingo, a las 12 horas, el artista internacional de origen gallego, Joshua Kenneth, pondrá el broche final a este ciclo con «A maxia de Joshua Kenneth».

Galardonado con el Premio FISM como segundo mejor mago de Europa y Premio Frakson como mejor ilusionista de escena español, ha participado en programas como Got Talent España e invitado a actuar en el prestigioso Magic Castle de Hollywood. Un gran artista que recala en la comarca berciana.