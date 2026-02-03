«Es histórico el consenso de todas las administraciones en Las Médulas»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«Es histórico el consenso que se ha alcanzado entre todas las administraciones en Las Médulas». Así se manifestó Jorge Vega, director del centro asociado de la Uned en Ponferrada, en el programa de televisión La Tertulia, de La 8 Bierzo y Diario de León. Vega mostró cierto optimismo y apostó por seguir trabajando en el paraje dañado tras los incendios del verano. «Hay que seguir trabajando; no es fácil, pero existe esa especie de pacto de Estado. Las Médulas son muy importantes para el Bierzo, son un emblema», puntualizó en el espacio presentado por el director de informativos de La 8 Bierzo, Manuel Domínguez, que contó con la presencia de la redactora de Diario de León en el Bierzo, María Carro, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Perfil estudiantes

c Evolución. «Hay un rango de edad amplísimo, desde los 18 años, y la media baja por debajo de los 30 años. Además, hay muchos estudiantes que cursan su segunda o tercera carrera». «La enseñanza no reglada ha crecido de manera significativa, un 20 %, y la reglada, a nivel nacional, en torno al 5 %, mientras que aquí lo hace cerca del 2 %».

Nuevos grados

c Demandas. «En octubre habrá dos grados más, el de IA (Inteligencia Artificial) y el de Comunicación, largamente esperados, y para los que se prevé una demanda importante». «En la Uned, Psicología mantiene la tendencia al alza; Derecho también, y hay opciones más novedosas que ganan peso, como Matemáticas o Física, con una elevada salida en el mercado laboral».

lA Ia

c Ayuda con prudencia. «Con la IA hay que ser prudentes, como con la tecnología en general. Nuestra visión es optimista y hay buena demanda». «Cualquier área nueva requiere formación y, sobre todo, en ámbitos como la IA. En internet hay mucha información y es necesario filtrar la información de calidad».

Microcredenciales

c Formación en auge. «Trabajamos de forma intensiva porque las universidades contamos con fondos europeos para fomentar esta oferta educativa. La universidad tiene que conectar con la sociedad y ofrecer formaciones útiles». «Han venido para quedarse y las expectativas de las empresas son altas. Se necesita contar con personas capaces de adaptarse y con una buena formación de base en un momento de alta exigencia».

Chimeneas compostilla

c Símbolo. «Es el símbolo del patrimonio industrial del Bierzo. Si se mantuviesen las dos torres de la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil —que se derribarán la próxima semana—, sería un referente, pero no todo se puede conservar y somos conscientes de que, a nivel económico, existen una serie de derivadas». «Ese skyline va a perder algo que ha sido muy nuestro». «Hay recursos que pueden generar dinamismo y valor».

Patrimonio industrial

c La Recuelga. «Hay que lanzar un mensaje a todas las entidades: si tenemos un patrimonio BIC, hay que responder para que el patrimonio industrial sea valorado».

Ponfeblino

c Larga espera. «Se planteó un proyecto hace 22 años y ahora está casi la locomotora». «Tenemos el proyecto de la senda minera, que atraviesa 18 municipios. Soy optimista porque hay profesorado del Bierzo que trabaja e implica a los jóvenes en un trabajo colaborativo, pero hay que seguir trabajando».

Centro tecnológico

c Aniversario. «Ha sido una experiencia positiva, con una gran capacidad de transferencia de conocimiento desde hace más de 20 años para promover el desarrollo territorial, y tenemos que conectar a los estudiantes».

«La tecnología puede contribuir al desarrollo territorial».

Laboratorio ciberseguridad de Ciuden

c Colaboración. «Es importante que tres entidades —Uned, Incibe y Ciuden— colaboren en un trabajo magnífico en un proyecto de ciberseguridad que traerá grandes logros».

La uned en médulas

c Vinculación. «Estamos con los expertos para poner en marcha el sistema de gestión integral, que es imprescindible». «Estoy sorprendido por cómo se implicaron todas las entidades en Las Médulas tras los incendios, y esa es la manera de trabajar: un claro ejemplo de colaboración, porque o remamos todos juntos o no hay nada que hacer». «El tema social de Las Médulas es complejo y la metodología del grupo es escuchar. Desde hace muchos años ha habido problemas que no se han ido resolviendo. Por eso hay que mantener el sosiego y sentarse a dialogar, porque hay muchas visiones distintas». «Tenemos que ser sensibles a esa realidad. Hay que hacer un esfuerzo mucho mayor por avanzar en lo social». «Todos han respondido con mucha energía y el director de Patrimonio está muy implicado»