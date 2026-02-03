Cae con su coche por un barranco y queda atrapada en el interior en Villafranca del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Un aparatoso accidente de tráfico ha obligado a intervenir a los bomberos de Ponferrada a primera hora de esta mañana en Villafranca del Bierzo. El vehículo en el que circulaba una mujer de 59 años, que resultó herida leve, se precipitó por un barranco de unos cuatro metros, en la calle San Gerónimo de la citada localidad, cuando subía en cuesta. La conductora quedó atrapada en el interior del turismo, un Renault Kangoo, e hizo sonar la bocina para alertar a quien estuviera cerca.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Ponferrada recibió el aviso a las 7.40 horas y hasta el lugar se desplazó un retén compuesto por un furgón de rescate y una autobomba. Para poder rescatar a la conductora, los bomberos tuvieron que cortar la luna delantera del coche y sacarla utilizando una tabla de extracción.

Aunque, según la información de los propios bomberos, la mujer no presentaba heridas de gravedad, fue trasladada al Hospital El Bierzo por el personal sanitario también movilizado.