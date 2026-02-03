Diario de León
La gerencia sanitaria del Bierzo nombra una coordinadora médica para recalibrar la red de centros de salud rurales

Rocío Álvarez es médica de familia en Fabero y su nombramiento se produce a días de la protesta convocada por Toreno, Páramo del Sil y Berlanga ante la situación de esta zona básica de salud

La coordinadora médica de Atención Primaria de la Gasbi, Rocío Álvarez.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha nombrado coordinadora médica de Atención Primaria a la doctora Rocío Álvarez, con el objetivo de "reforzar la actividad asistencial que se presta en los once centros de salud del Bierzo y Laciana", explica la Gasbi. Trabajará en "comunicación permanente con la Dirección Médica de Atención Primaria" y su designación se hace pública tan solo unos días antes de la manifestación convocada por los ayuntamientos de Toreno, Páramo del Sil y Berlanga para el próximo martes, día 10, precisamente por las carencias de la asistencia en la red de consultorios y centros médicos del medio rural.

"Su labor estará orientada a garantizar un funcionamiento eficiente de los equipos, así como a asegurar la calidad asistencial y la continuidad en la seguridad del paciente", avanza la gerencia sanitaria, especificando que las funciones atribuidas a este nuevo puesto incluyen "la organización de los equipos multidisciplinares de los centros de salud y consultorios, la planificación de agendas y distribución de cargas asistenciales, la supervisión de indicadores de calidad, el impulso de proyectos de mejora continua y adherencia a protocolos y la gestión de recursos materiales y tecnológicos en coordinación con la gerencia".

La nueva coordinadora médica de Atención Primaria finalizó el MIR en el Bierzo en 2015 y trabajó en Sacyl hasta 2022, año en el que se trasladó al Servicio Gallego de Salud (Sergas). El año pasado, regresó al sistema sanitario de Castilla y León como médico de familia en el centro de salud de  Fabero, donde trabaja actualmente.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza y especializada en Medicina Familiar y Comunitaria, Rocío Álvarez también es diplomada en Salud Pública y cuenta con másteres en Investigación en Medicina, Dirección y Gestión Sanitaria y en Medicina de Urgencias, Emergencias y Catástrofes.

