Una gran grieta obliga a intervenir de urgencia en el Centro Cívico de Santo Tomás de las Ollas

Una de las paredes laterales del Centro Cívico de Santo Tomás de las Ollas (Ponferrada) se ha rajado por completo y técnicos municipales y bomberos valoran su derribo. De momento, la Junta Vecinal ha decretado su cierre y paralizado toda actividad por razones obvias de seguridad. La grieta apareció hace meses, pero ha sido durante este fin de semana cuando la situación se ha agravado considerablemente, con una hendidura de varios centímetros de grosor que atraviesa el inmueble desde el suelo a la cubierta.

El presidente de la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, Carlos Fernández, asegura que la actuación a llevar a cabo dependerá de lo que arroje el informe técnico que se está elaborando en estos momentos. Aunque, en principio, no debería haber peligro para la estabilidad del edificio, ya que el afectado no es un muro de carga -según apuntan fuentes de los bomberos- el riesgo es evidente ya que el revestimiento de ladrillo exterior -el que tiene el daño- "puede arrastrar el muro interior", apunta el pedáneo, y eso dejaría completamente desnuda esa parte del inmueble con consecuencias aún en valoración.

El Centro Cívico de Santo Tomás de las Ollas acordonado.L. DE LA MATA

Fernández afirma que es pronto para sacar conclusiones y que hay que esperar a que los técnicos se pronuncien, algo que se producirá en las próximas horas ante la urgencia de la situación y con la vista pueda, todavía, en el reciente derrumbe de un edificio de cocheras en el centro de Ponferrada.