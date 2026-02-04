Éxito en las Jornadas de Pinchos de Bembibre

Un momento del Festival en la pasada edición con Sonsoles Ónega como mantenedora.l. de la mata

Bembibre cerró el primer fin de semana de las XV Jornadas de Pinchos del Botillo con un balance positivo para los establecimientos hosteleros participantes, que vendieron unos 7.000 pinchos, lo que equivale a un volumen de negocio aproximado de 10.500 euros.

«La respuesta del público confirma el tirón de esta ruta gastronómica, que sigue ganando popularidad edición tras edición, vinculada al Festival Internacional de Exaltación del Botillo, que se celebrará este sábado», destacaron desde la institución.

Un evento que, por primera vez, se celebra con la designación de Fiesta de Interés Turístico Internacional

Las Jornadas continúan este segundo fin de semana, del 6 al 8 de febrero, que permitirá realizar el recorrido por los 17 participantes en las XV Jornadas de Pinchos del Botillo.

El horario es el viernes de 20 a 23 horas; y el sábado y el domingo de 13 a 15 y de 20 a 23 horas. Como incentivo para el público, habrá un sorteo de tres jamones entre las personas que realicen el recorrido visitando todos los establecimientos participantes.