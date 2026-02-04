Para degustar el sabor Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación Gastronómica del Bierzo se plantea como objetivo fortalecer el sector en la comarca. El organismo, de reciente creación, ya cuenta con una treintena de asociados y «se irán sumando más», precisa el presidente del colectivo, Miguel Antonio Álvarez, quien defiende que esta entidad, sin ánimo de lucro, servirá para defender los intereses globales de la gastronomía berciana. El colectivo ya ha dado sus primeros pasos y ha mantenido encuentros con diversas instituciones públicas, de las que han recibido «multitud de apoyos». Entre las líneas de actuación, el presidente destaca que se establecerán acuerdos de colaboración para poder ofrecer asesoramiento en la ejecución de proyectos e iniciativas gastronómicas que se lleven a cabo en la comarca, siempre de forma altruista. Miguel Antonio Álvarez avanza además que este organismo, encargado de potenciar la gastronomía y los productos del Bierzo, servirá para apoyar cualquier acción privada que pueda surgir en este ámbito. Asimismo, se prevé que los asociados, además de reunirse de forma periódica, puedan realizar actividades como visitas a bodegas y otras iniciativas vinculadas al sector. La Asociación Gastronómica del Bierzo jugará también un papel importante en la formación. De hecho, entre las acciones que se barajan se incluyen diferentes propuestas formativas relacionadas con la gastronomía y los productos locales como cursos de cocina para asociados o de primeros auxilios y reanimación para el sector hostelero. «Vamos caminando y con todos los que se quieran para establecer acciones específicas de trabajo y ofrecer tanto formación como información», indicó Miguel Antonio Álvarez.

Cabe recordar que las actividades de la asociación están dirigidas a restaurantes y establecimientos hosteleros del Bierzo, productores locales, cocineros, sumilleres, medios especializados, agentes turísticos y al público general interesado en la cultura gastronómica berciana.

En definitiva, se trata de poner en valor todos los productos de la comarca y colaborar con entidades públicas y privadas. Cualquier persona que desee ser socia puede inscribirse a través de la página web de la asociación.