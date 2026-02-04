Un total de 40 personas participa en el programa de Empleo y Formación de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Un total de 40 personas participan en los Programas Públicos Mixtos de Empleo y Formación del año 2026 en el municipio de Ponferrada han comenzado hoy su primera jornada.

La iniciativa formará a personas hasta el 31 de octubre en cuatro especialidades profesionales. El concejal responsable del área de Escuela Taller, David Pacios, estuvo presente en el inicio de los programas. Los programas que se desarrollarán durante los próximos nueve meses son: La Tebaida, centrado en jardinería, labores forestales y recuperación ambiental; Ponsferrata III, especializado en alabañilería; Matinot VIII, dedicado a carpintería metálica y trabajos en metal; y La Encina II, enfocado en hostelería y cocina, este último mantendrá su componente social y continuará ofreciendo 20 menús diarios a personas mayores o en situación de soledad, en coordinación con el área de Bienestar Social y el proyecto municipal Faro de Soledad No Deseada.

Estos programas combinan formación teórica y práctica, y permiten a los participantes obtener el certificado de profesionalidad correspondiente. El objetivo es facilitar la inserción de los alumnos en el mercado laboral con una cualificación profesional adaptada a las demandas de distintos sectores productivos y contribuir a la fijación de población en el municipio y durante su desarrollo, los alumnos realizarán intervenciones que contribuirán a la mejora de la ciudad y del municipio.

Además de la obtención del certificado de profesionalidad correspondiente, los alumnos contarán con un acompañamiento formativo orientado a mejorar su empleabilidad, fomentando la adquisición de competencias transversales como el trabajo en equipo, la prevención de riesgos laborales y la adaptación a entornos profesionales reales. La financiación de estos programas corresponde a una aportación conjunta de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ponferrada, lo que supone una inversión total de 1.081.475 euros.