Ponferrada acoge la entrega del II Certamen Nacional de Poesía 'Manuel Campazas'

La Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada acogerá el próximo día 27 de febrero la entrega del II Certamen Nacional de Poesía ‘Manuel Campazas’ que ha recaído en el madrileño José Carlos Vara Mata por su trabajo ‘La luz que no se extingue”. La cita será a las 19.00 horas.

El jurado, formado por el poeta Emilio Vega, la escitora Manuela Vicente, el doctor en lengua José Luis Méndez, el fotógrafo Marcelo Oscar Barrientos, el filósofo José Carlos Ulloa y la secretaria y creadora del certamen Edita Fernández, acordó dar este galardón por unanimidad.