Ciuden niega irregularidades en sus contratos menores de Dinamiz ART-j y asegura que están auditados y son públicos

La gestión de los fondos de la Ciuden en Ponferrada está en el foco de la Justicia.ana f. barredo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Los contratos menores de la Fundación Ciudad de la Energía, especialmente aquellos relacionados con el programa cultural Dinamiz-ARTj, “son legales y han sido auditados”, tanto por la Intervención General de la Administración del Estado, como por una investigación realizada por un inspector del Ministerio de Transición Ecológica, según han desvelado fuentes de Ciuden a Ical.

La investigación, actualmente abierta por un Juzgado de Ponferrada, responde a unas denuncia realizada por un exdirectivo de la Fundación, quien fue despedido “por su mala actitud, faltas de respeto, amenazas e, incluso, un caso de acoso contra trabajadores”. El despido también fue denunciado ante el Juzgado de lo Social que, por el momento, ha dado la razón a Ciuden a través de una sentencia, que el exdirectivo ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia.