Ciuden niega irregularidades en sus contratos menores de Dinamiz ART-j y asegura que están auditados y son públicos
Achaca la investigación judicial abierta a la denuncia de un exdirectivo que fue despedido por su faltas de respeto, amenazas y acoso contra trabajadores
Los contratos menores de la Fundación Ciudad de la Energía, especialmente aquellos relacionados con el programa cultural Dinamiz-ARTj, “son legales y han sido auditados”, tanto por la Intervención General de la Administración del Estado, como por una investigación realizada por un inspector del Ministerio de Transición Ecológica, según han desvelado fuentes de Ciuden a Ical.
La investigación, actualmente abierta por un Juzgado de Ponferrada, responde a unas denuncia realizada por un exdirectivo de la Fundación, quien fue despedido “por su mala actitud, faltas de respeto, amenazas e, incluso, un caso de acoso contra trabajadores”. El despido también fue denunciado ante el Juzgado de lo Social que, por el momento, ha dado la razón a Ciuden a través de una sentencia, que el exdirectivo ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia.