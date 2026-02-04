El PP del Bierzo pide información completa y actuaciones ante el deterioro de infraestructuras

Imagen del viaductoo de la N-120 vista desde el río Sil, donde se produjo una gran grieta. La grieta cruza de parte a parte la plataforma del viaducto de la carretera.AF2BIERZO

Publicado por E va Friera Ponferrada Creado: Actualizado:

El PP de León y el de Ourense han registrado una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno aclare, con datos y documentación técnica, la existencia y el alcance de una fisura o grieta detectada en un viaducto de la carretera N‑120 en el tramo El Bierzo–Valdeorras, ante la preocupación generada y el impacto directo que cualquier incidencia tiene en la seguridad vial y la vida diaria de los vecinos.

Por ello, los parlamentarios leoneses y orensanos exigen que el Ministerio de Transportes concrete desde cuándo se tiene constancia del problema, así como si la fisura está siendo monitorizada, qué inspecciones se han realizado, qué parámetros se controlan y qué umbrales activarían medidas cautelares como limitaciones de circulación, restricciones de carga o desvíos.

“Lo que no es aceptable es que el Gobierno pida confianza mientras nuestra comarca acumula señales de deterioro y los bercianos pagamos las consecuencias”, señalan los parlamentarios bercianos Silvia Franco y Jorge García en un comunicado. El Bierzo y su entorno "están rodeados de infraestructuras sensibles y con actuaciones anunciadas a golpe de titular, como ocurre con el viaducto de Tremor en la A‑6, mientras el Ministro Puente sigue sin ofrecer una respuesta completa y transparente sobre el estado real de este viaducto estratégico".

Deterio en la A6

Por este motivo y a esta inquietud por los viaductos se suma el deterioro evidente del firme de la A-6 y de la N-120. Baches y socavones son un síntoma más de una realidad que los bercianos conocemos desde hace tiempo: la falta de mantenimiento ordinario, la actuación tardía y la política de “parches” en dos vías esenciales para conectar nuestra comarca, sostener actividad económica y garantizar accesos seguros a servicios y emergencias.

“El problema no es solo una fisura en el viaducto de la N-120 o el estado del viaducto de Tremor: es el modelo de abandono. Cuando se abandona tanto una carretera, el riesgo lo asumen las familias, los transportistas y quienes necesitan llegar a tiempo a su trabajo, al hospital o a atender una urgencia”, añaden.

Finalmente, el PP reclama al Gobierno que deje de minimizar incidencias, haga pública la información técnica relevante y priorice inversiones reales en conservación y seguridad vial en las estructuras singulares que conectan nuestra comarca.

“La seguridad no puede depender de la improvisación, ni de que se actúe únicamente cuando el problema ya está en los medios”, insisten.