Nervios en Ciuden-Ponferrada al negar que existan irregularidades en contratos menores y despidos

En un estado de nerviosismo evidente por parte de las ponentes (una de ellas llegó a confesarlo públicamente al comienzo, tras pedir a los periodistas varias veces que no se publicara el nombre de las intervinientes), la Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada ofrecía este miércoles explicaciones sobre lo publicado en relación con el hecho de que la Justicia (Juzgado de Instrucción 2 de Ponferrada) abriera por la vía penal una investigación sobre cientos de adjudicaciones de contratos menores por cantidades importantes otorgadas por la propia Ciuden.

Con la indicación de las ponentes intervinientes en esta peculiar rueda de prensa (en su terminología "briefing informativo off-the-record"), en la que pidieron al periodista que se citara exclusivamente a "fuentes de Ciuden", las ponentes destacaron que todo lo hecho por la entidad pública estatal que opera desde la capital berciana es legal. Dicen que todos los contratos y todas las actuaciones que han generado todo este revuelo de presuntas irregularidades denunciadas por un alto directivo ex trabajador de Ciuden ante la Justicia y otros órganos como el Tribunal de Cuentas está carente de ilegalidades.

Con el caso aún judicializado, dado que la persona que denunció su despido aún está pendiente del TSJ, "fuentes de la Ciuden", las tres personas que hablaron más de una hora en la que se desacreditó al denunciante, dieron a conocer su nombre y apellidos y aportaron documentos. Las ponentes de Ciuden dijeron que fue cesado su contrato por entender que había muchas quejas de trabajadores de Ciuden que se han sentido vejadas por este ex empleado que elevó su caso laboral y el de los contratos menores a los tribunales.

Las "fuentes de Ciuden", (como así se hacen llamar) confirmaron que la querella del trabajador (con el que este periódico habló ya hace días, se negó a dar datos sub judice y no revela su identidad) se presentó el 11 de julio de 2024 por la vía Penal. En mayo de 2025 se abren diligencias previas de investigación en el juzgado de Ponferrada. Desde Ciuden aportan documentación en noviembre pasado al juzgado y ahora, según dicen, desde la entidad pública "esperan siguientes pasos". Contaron desde Ciuden este miércoles que el ex trabajador fue contratado por 6 meses el 29 de diciembre de 2023 y en febrero empezaron a recibir "quejas de departamentos", Dice una de las personas que ayer capitalizaba la rueda informativa que este ex trabajador actuaba con un "trato irrespetuoso" y "vejatorio" hacia algunos de sus compañeros. En marzo de 2025 la dirección de Ciuden, que como es sabido dirige Yasodhara López, recibe la primera queja formal. El documento interno fue enseñado a los periodistas. El 8 de marzo se une a las quejas el comité de empresa y el 25 de abril se reúnen los directores de área para valorar la situación. En junio, dice Ciuden , se abre protocolo de acoso contra él ( y el asunto se zanjó tras el despido). El ex trabajador fue cesado 15 días antes de expirar su contrato, el 14 de junio, según indican "fuentes de Ciuden". Tal como ya contó este periódico hace días, el Ministerio entró en liza, y un subsecretario, que tiene vinculación con personas destacadas de la propia Ciuden, concluye que todo es legal y no hay materia punible en contratos y en el resto de procesos.

Este periódico preguntó por el número de personas despedidas por Ciuden-Ponferrada y que han sido indemnizadas con dinero público, con cantidades importantes, antes de llegar a los tribunales, o lo que es lo mismo el pago previo de acuerdo laboral indemnizatorio. "Fuentes de Ciuden" no supieron responder en ese momento y quedaron en facilitar la información al periodista.

DINAMIZ-ARTJ Y JUSTICIA

En el encuentro informativo con los periodistas, "fuentes de Ciuden" desgranaron que los contratos menores son todos legales, centrándose en los emitidos por Dinamiz-Artj, y señalando a los publicados con número de contratos y cantidades importantes de dinero, citando por ejemplo el contrato del Festival de Flamenco o los de Cultura Sociedad Cooperativa Gallega . Dicen desde Ciuden que estos contratos son de diferentes fechas y lo piden los ayuntamiento, y que existe concurrencia. Lo ven todo legal.

Si todo es legal, este periódico preguntó a las ponentes de Ciuden en la rueda de prensa, por qué el Juzgado Instrucción de Ponferrada abrió una investigación judicial. Respondieron que no tienen una explicación. También al preguntarle a "fuentes de Ciuden" sobre la normativa de contratos que fue elaborada por el ahora ex trabajador despedido de Ciuden, aduciendo que éste que era para poner orden en el asunto de la entidad, y que fue firmada por la dirección, respondieron que quien incumplió la normativa fue el propio ex trabajador despedido que causaba molestias en el seno interno de Ciuden.

PERMISOS MUNICIPALES

Otro de los temas tratados fue el hecho de que las instalaciones de Ciuden estaban funcionando sin permisos municipales. Este periódico preguntó a las autodenominadas "fuentes de Ciuden" que hablaron este miércoles a los periodistas sobre si tenían en su poder un informe técnico que dice que la gente que acudió a alguno de los recintos de las instalaciones de la Fundación en Compostilla y sede del museo corría riesgo o peligro por el tema hipotético de evacuación en caso de emergencia por incendios o similares. La respuesta fue que no tienen constancia de ese informe técnico.

Sobre la Ley de Contratos del Sector Público y del artículo 118 de expedientes de contratación en contratos menores, al preguntar a las mismas "fuentes de Ciuden" destacaron que todo es legal y que no hay nada irregular en pagar contratos por encima de los 15.000 euros anuales que dice el reglamento, negando que hubiera pago por anticipo a cuenta.

CONTRATO CUÑADO MINISTRA PILAR ALEGRÍA

Sobre el contrato dado por la Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada a una empresa zaragozana del cuñado de la ex ministra Pilar Alegría, por importe de 458.000 euros ( Base Sistemas y Suministros SA, dirigida por Abel Batalla), las mismas "fuentes de Ciuden" dijeron que "no hay nada" irregular. La persona de Ciuden que habló y prefiere que no se publique su nombre dijo no entran a valorar si hay relación familiar o no a la hora de adjudicar este tipo de contratos.