Nervios en Ciuden al negar que existan ilegalidades en pagos de contratos menores

En un estado de nerviosismo evidente por parte de las ponentes (una de ellas llegó a confesarlo públicamente al comienzo, tras pedir a los periodistas varias veces que no se publicara el nombre de las intervinientes), la Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada ofrecía este miércoles explicaciones sobre lo publicado en relación con el hecho de que la Justicia (Juzgado de Instrucción 2 de Ponferrada) abriera por la vía penal una investigación sobre cientos de adjudicaciones de contratos menores, por cantidades importantes, otorgadas por la propia Ciuden.

Con la indicación de las ponentes intervinientes en esta peculiar rueda de prensa (en su terminología «briefing informativo off-the-record»), en la que pidieron al periodista que se citara exclusivamente a «fuentes de Ciuden», las ponentes destacaron que todo lo hecho por la entidad pública estatal que opera desde la capital berciana es legal. Dicen que todos los contratos y todas las actuaciones que han generado todo este revuelo de presuntas irregularidades denunciadas por un alto directivo ex trabajador de Ciuden ante la Justicia y otros órganos está carente de ilegalidades.

Con el caso aún judicializado, dado que la persona que denunció su despido aún está pendiente del TSJ, «fuentes de la Ciuden», las tres personas que hablaron más de una hora en la que se desacreditó al denunciante, dieron a conocer su nombre y apellidos y aportaron documentos. Las ponentes de Ciuden dijeron que fue cesado su contrato por entender que había muchas quejas de trabajadores de Ciuden que se han sentido vejadas por este ex empleado, que elevó su caso laboral y el de los contratos menores a los tribunales.

Las «fuentes de Ciuden», (como así se hacen llamar) confirmaron que la querella del ex alto directivo (con el que este periódico habló ya hace días, se negó a dar datos sub judice y no revela su identidad) se presentó el 11 de julio de 2024 por la vía Penal. En mayo de 2025 se abren diligencias previas de investigación en el juzgado de Ponferrada. Desde Ciuden aportan documentación en noviembre pasado al juzgado y ahora, según dicen, desde la entidad pública «esperan siguientes pasos». Contaron desde Ciuden ayer miércoles que el ex trabajador fue contratado por 6 meses el 29 de diciembre de 2023 y en febrero empezaron a recibir «quejas de departamentos», Dice una de las personas que ayer capitalizaba la rueda informativa que este ex trabajador actuaba con un «trato irrespetuoso» y «vejatorio» hacia algunos de sus compañeros. En marzo de 2025 la dirección de Ciuden, que como es sabido dirige Yasodhara López, recibe la primera queja formal. El documento interno fue enseñado ayer a los periodistas. El 8 de marzo se une a las quejas el comité de empresa y el 25 de abril se reúnen los directores de área para valorar la situación. En junio —dice Ciuden— se abre protocolo de acoso contra él (y el asunto interno se zanjó tras el despido). El ex trabajador fue cesado 15 días antes de expirar su contrato, el 14 de junio, según indican «fuentes de Ciuden». Tal como ya contó este periódico, el Ministerio entró en liza, y un subsecretario, que tiene vinculación con personas destacadas de la propia Ciuden, concluye que todo es legal y que no hay materia punible en contratos. Este periódico preguntó por el número de personas despedidas por Ciuden y que fueron indemnizadas con dinero público, con cantidades importantes, antes de llegar a los tribunales, el pago previo de acuerdo laboral indemnizatorio. Fuentes de Ciuden no supieron responder en ese momento y quedaron en facilitar la información al periodista.

458.000 € para la empresa del cuñado de Pilar Alegría Sobre el contrato dado por la Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada a una empresa zaragozana del cuñado de la ex ministra socialista y cabndidata por Aragón, Pilar Alegría, por 458.000€ (Base Sistemas y Suministros SA, dirigida por Abel Batalla), las mismas «fuentes de Ciuden» dijeron que «no hay nada» irregular. La persona de Ciuden que habló y prefiere que no se publique su nombre dijo que no entran a valorar si hay relación familiar o no a la hora de adjudicar este tipo de contratos.

Niegan que les alertaran de peligro público en el edificio

Otro de los temas tratados en la rueda de prensa «of de record» fue el asunto de que las instalaciones de Ciuden en Ponferrada estuvieron presuntamente funcionando sin permisos municipales. Este periódico preguntó a las autodenominadas «fuentes de Ciuden» sobre si tenían en su poder un informe técnico en el que dice que la gente que acudió a alguno de los recintos de las instalaciones de la Fundación en Compostilla y sede del museo corría riesgo o peligro por el tema hipotético de evacuación en caso de emergencia por incendios o similares. La respuesta fue que no tienen constancia de ese informe técnico y que se cumple toda la ley. Sobre la Ley de Contratos del Sector Público y del artículo 118 de expedientes de contratación en contratos menores, al preguntar a las «fuentes de Ciuden» destacaron que todo es legal y que no hay nada irregular en pagar contratos por encima de los 15.000€ anuales que dice el reglamento, negando que hubiera pago por anticipo a cuenta.

