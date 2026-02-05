La Guardia Civil busca por tierra y aire a un hombre de 82 años desaparecido en Noceda del Bierzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil lidera, coordina y dirige un dispositivo de búsqueda y localización iniciado este miércoles por la tarde, día 4 de febrero, para localizar a un hombre de 82 años de edad, desaparecido de su domicilio en la localidad de Noceda del Bierzo (León).

Una vez se tiene conocimiento de esta desaparición a través de un familiar, patrullas de seguridad ciudadana inician las labores de rastreo por la localidad y alrededores sin resultados hasta el momento. A primera hora de hoy, se incorpora a la búsqueda la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de León, equipada con un dron para buscar desde el aire.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se ha establecido por la Guardia Civil en la localidad de Noceda del Bierzo, desde donde el responsable del operativo de la Guardia Civil coordina a todos los participantes del operativo. Además de las distintas unidades desplegadas sobre el terreno por la Guardia Civil, se ha solicitado la colaboración a otras instituciones.

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas, por parte de la Guardia Civil se han instruido las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de León.