El agua se desborda a la entrada de Balboa y complica la salida de vehículos

Las continuas lluvias de estos días están pasando factura en la comarca del Bierzo. Hoy, la localidad de Balboa se encuentra con el agua desbordada a la entrada del pueblo, afectando a toda la plaza y también a la playa fluvial y la iglesia, tal y como ha señalado el alcalde de Balboa, Juan José López, en declaraciones a este periódico. Por ello, el regidor ha dado aviso a la Diputación de León para que actúe, aunque reconoce que la situación es complicada, ya que “no hay margen de maniobra” porque el agua se encuentra “a la altura de los ojos del puente” y “no es fácil el acceso”.

Por el momento, se puede salir de la localidad, aunque existe dificultad para los turismos pequeños, si bien “con cuidado se puede pasar”. El alcalde indica que esta circunstancia no es la primera vez que ocurre y que será necesario solucionar el problema del puente en esta localidad berciana, en la que actualmente viven medio centenar de personas.

Es complicada la circulación para vehículos pequeños