UPL constituye su Junta Gestora en el Bierzo para "seguir trabajar por desarrollo de la comarca"

Unión del Pueblo Leonés (UPL) constituye su nueva Junta Gestora en El Bierzo con el principal propósito de "seguir trabajando por el desarrollo de una comarca que es una parte esencial de la Región Leonesa". Así, la líder leonesista y candidata a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, encabezó el encuentro de trabajo desarrollado con representantes de la zona y que tuvo lugar en Bembibre.

En el encuentro, Gallego estuvo acompañada por el vicesecretario de UPL y número dos de su lista, Luis Mariano Santos, y el secretario de organización leonesista, Roberto Aller, y reafirmó el compromiso del partido con una comarca que “no vamos a permitir que se quede atrás”. De hecho y como muestra de esta apuesta por el Bierzo, UPL configuró su nueva Junta Gestora con "personas comprometidas con su comarca y con la Región Leonesa para seguir trabajando por y para su territorio, dejando a un lado las divisiones que tanto perjudican a la provincia".

La nueva Junta Gestora estará configurada por el número 4 de la lista a las elecciones autonómicas, Luis Carballo, al que le acompañarán el también miembro de la candidatura, Ángel Alija, el concejal de UPL en el Ayuntamiento de Bembibre, Sigifredo Benavides, los afiliados leonesistas Julio Rubial y Severiano Silván, además del que fuese alcalde de Torre del Bierzo por UPL, Melchor Moreno, y que ejercerá como presidente de la recién conformada Junta Gestora. Todos ellos liderarán esta nueva etapa que se abre en la formación leonesista en la comarca berciana, que "es la comarca que lidera el número de representantes de la candidatura a las elecciones autonómicas con tres personas".

El objetivo "no es otro de seguir trabajando por la comarca del Bierzo como quedó patente en la legislatura que acaba de concluir con importantes logros conseguidos por iniciativas de UPL".

En este sentido, recordaron la estela iniciada ya por Luis Mariano Santos, quien "consiguió la rehabilitación y puesta en valor del castillo de Cornatel, la reciente Unidad de Ictus puesta en marcha en el Hospital berciano, la ampliación a 24 horas de la ambulancia de Soporte Vital Básico de Puente de Domingo Flórez, la protección del lavadero de La Recuelga y los Cortines del Rial de Fonfría, o el desbloqueo de otras iniciativas como el Parque Agroalimentario del Bierzo, entre otras iniciativas leonesistas aprobadas".