El Servicio de Hematología de la Gasbi consigue la acreditación como unidad docente

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha recibido la acreditación del Servicio de Hematología como unidad docente, un paso que permitirá que el centro cuente a partir de 2027 con su primer Médico Interno Residente (MIR) en esta especialidad.

Este reconocimiento supone un avance para la formación especializada en el área de salud berciana y fortalece la oferta docente del hospital.

Además, en 2026, el Servicio de Urgencias del Hospital El Bierzo incorporará por primera vez a un residente, convirtiéndose así en uno de los primeros centros a nivel nacional en disponer de docencia MIR en esta especialidad.

Y es que el impulso a la formación sanitaria especializada ya se materializó en 2025, cuando los servicios de Anestesiología, Digestivo y Urología recibieron a sus primeros residentes. En este último caso, el MIR asignado al Servicio de Urología fue uno de los de mayor puntuación de Castilla y León, un indicador del creciente atractivo del Hospital El Bierzo para los futuros especialistas. También ese mismo año se acreditó al Centro de Salud Ponferrada I como centro docente para Enfermería y Medicina Familiar y Comunitaria.

La consolidación y ampliación de la capacidad docente del Hospital El Bierzo representa un hito estratégico para la comarca. Estas acreditaciones y nuevas incorporaciones refuerzan el compromiso de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo con la formación de los futuros médicos y enfermeros, garantizando una atención sanitaria de calidad basada en el aprendizaje continuo, la excelencia profesional y la generación de oportunidades para los facultativos en formación.