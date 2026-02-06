OncoBierzo comparecerá en Bruselas a finales de marzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La plataforma OncoBierzo indica que informamos que la petición (PETI) registrada ante el Parlamento Europeo en septiembre de 2025 ha sido finalmente aprobada para su presentación a debate ante la Comisión de Peticiones y será expuesta en Bruselas a finales del mes de marzo.

Y es que este paso ratifica «un recorrido largo y complejo que comenzó en septiembre de 2025, cuando, desde OncoBierzo, trasladó al ámbito europeo la situación de desigualdad territorial en el acceso a la sanidad pública, poniendo el foco en la falta de medios, la inestabilidad de las plantillas y las consecuencias directas que estas carencias tienen sobre los pacientes».

Cabe recordar que en octubre de 2025, representantes de la asociación se desplazaron a Bruselas para mantener reuniones con eurodiputados de todo el arco político, con el objetivo de explicar de primera mano el contenido de la PETI y recabar apoyos. Por ello, la petición inició su tramitación. En una primera fase no fue admitida por la vía de urgencia, debido a cuestiones procedimentales y de agenda interna de la Comisión, ajenas al fondo del asunto. «Lejos de suponer un retroceso, este primer intento permitió reforzar el expediente, ampliar apoyos y consolidar la consideración de la PETI como un asunto de interés general». En una segunda tramitación, la Comisión de Peticiones ha aprobado finalmente su inclusión en el orden del día, lo que permitirá que OncoBierzo comparezca ante el Parlamento Europeo para exponer formalmente la reclamación.

«Esta comparecencia se producirá después de las elecciones autonómicas, un hecho que refuerza el carácter estrictamente apolítico e independiente de OncoBierzo», insiste y añadeñn que «la PETI no responde a calendarios electorales ni a intereses partidistas, sino a una reivindicación sostenida en el tiempo, basada en testimonios de pacientes y profesionales y en la defensa del derecho a una sanidad pública equitativa y valoramos este avance como un reconocimiento al trabajo constante"