Bembibre hace internacional al Botillo

Bembibre se prepara para vivir mañana sábado, 7 de febrero, una de las citas más emblemáticas como es la LIII edición del Festival Internacional de Exaltación del Botillo, que contará con un mantenedor de excepción, el periodista José Ribagorda, y un destacado cartel musical encabezado por Ruth Lorenzo.

Y es que a edición de este año es especialmente significativa, ya que se trata de la primera que se celebra tras la declaración del festival como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Un reconocimiento que, además, viene acompañado de un emotivo homenaje al voluntariado de Bembibre, al que se dedica esta edición. Cruz Roja, Cáritas, Manos Unidas, Protección Civil y los voluntarios del Patronato de Fiestas serán los protagonistas de una gala que estará presentada por Héctor Keudell y María de Miguel. La gala está prevista a partir de las 20.00 horas en el pabellón Manuel Marqués Patarita. También, la programación se completa con las actuaciones de las orquestas Waykas y Última Legión. Posteriormente, se servirá la cena de gala en la que, como no podía ser de otra manera, el botillo, es la Rey.

Durante la presentación oficial del Festival, la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, destacó la importancia de este hito para el municipio. «Es la primera edición internacional, algo que nos llena de orgullo. Gracias a este reconocimiento, el botillo ya no puede llegar más alto, ya tiene todos los reconocimientos posibles», aseguró. Paralelamente al Festival Internacional de Exaltación del Botillo, Bembibre acoge la XXVI Feria Agroalimentaria Villa de Bembibre, que se celebra desde hoy viernes y hasta el domingo. Un total de 34 expositores procedentes de distintos puntos de España y uno de Francia ofrecerán al público una amplia muestra de productos agroalimentarios, elaboraciones artesanas y especialidades gastronómicas.

La feria reúne desde embutidos y encurtidos hasta dulces, panadería, miel, aceite, productos lácteos, frutos secos y vinos con Denominación de Origen, además de un stand de la Asociación Agroalimentaria del Bierzo, reforzando el valor del producto local y de calidad.

Por otro lado, las XV Jornadas de Pinchos del Botillo están registrando un notable éxito. Desde la organización se hace un balance muy positivo del primer fin de semana, ya que se vendieron alrededor de 7.000 pinchos. Las jornadas continúan este fin de semana, del 6 al 8 de febrero, permitiendo recorrer los 17 locales.