El Ayuntamiento de Ponferrada prevé la campaña de poda concluya con cerca de 8.000 ejemplares

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada está cerca de alcanzar el ecuador de la campaña de poda, que si las condiciones meteorológicas lo permiten se prolongará hasta finales del mes de marzo habiendo comenzado el 7 de enero. Tras los trabajos realizados en los barrios de La Estación, Navaliegos o Puente Boeza, parte alta de la ciudad y Parque Industrial del Bierzo en los que se han podado dos millares de árboles, las actuaciones se están desarrollando en estos días en el Barrio de los Judíos y Flores del Sil.

De este modo, en las próximas semanas se extenderán a La Rosaleda, Huertas del Sacramento y la periferia y a las pedanías del municipio. En total la campaña abarca la poda de 7.839 ejemplares, la mayor parte de ellos plátanos de sombra y aligustres a los que habría que añadir otra variedad de especies plantadas mayoritariamente en la zona de la Rosaleda. Hay que recordar que el coste del contrato, que abarca tres años, prorrogables uno más, es de 140.230 euros en cada anualidad.

La metodología es diferente para cada especie y zona. Si en el caso de las especies variadas de La Rosaleda se trata de despejar interferencias en las fachadas o al paso de viandantes, los plátanos de sombra contemplan hasta tres tipos de poda diferentes (cabeza de gato, emparrado o en altura). Para los aligustres se suele optar por el acabado en bola, salvo en los casos en los que se pueden dejar crecer en altura. Por otra parte, y con medios propios del Área de Medio Ambiente, que dirige Carlos Fernández, se está procediendo en varias zonas a la sustitución de ejemplares con el objetivo de mejorar la adaptación del arbolado tanto a las aceras como al contacto con las fachadas.