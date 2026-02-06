Ciuden adjudicó a 10 empresas 265 contratos menores por 500.000 € en solo tres meses

Bajo la premisa de que la Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada mantiene que todas las adjudicaciones de contratos menores por importes globales millonarios son legales y está todo correcto; y también teniendo en cuenta la premisa del que fuera asesor jurídico de la Ciuden, despedido, y que presentó en los tribunales denuncia penal por entender que hay claras ilegalidades, este periódico echó mano de los datos oficiales para conocimiento de la opinión pública y que —a falta del pronunciamiento judicial— cada cual saque sus conclusiones.

El marco normativo, en base al artículo 118 de la Ley de Contratos, dice que todos los contratos menores deben constar de informe motivado (justificar la necesidad, certificado de que no está alterado su objeto con el fin de evitar umbrales de valor estimado que deben ser inferiores a 15.000€ (en contratos de suministros o servicios) y de hasta 40.000€ (en contratos de obras). También se debe tener presente a la hora de echar la cuenta la resolución de marzo de 2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), por la que se publica la Instrucción 1/2019, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En ella se establecen premisas sobre el informe justificativo de la necesidad del contrato, que debe existir solicitud de al menos 3 ofertas y además dicha instrucción establece que es «obligatoria para todos los órganos de contratación del sector público del Estado y deberá ser tenida en cuenta para la tramitación del expediente».

Con este planteamiento legal y otros que establece la normativa, este periódico analizó ayer como referencia a 10 adjudicatarios, que recibieron un total de 487.158 euros en el tercer trimestre del año pasado (julio, agosto y septiembre de 2025), y que en conjunto de la decena sumaron 265 contratos menores que pasaron por la gestión burocrática de la Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada. Sin querer dar nombres de las empresas que aparecen en los documentos, el expediente de mayor cuantía es el referido a 40 contratos por un importe global en tres meses de 2025 de 114.950 euros. Fueron contratos para hacer bolos de magia, cuentos por diversos lugares de provincias de Córdoba, Álava o Burgos.

El segundo adjudicatario de mayor cuantía se llevó 89.951€ por 44 contratos de tres meses de verano para actos relacionados con el bolero, el son, el blues o lo que se ha dado en llamar como voces de viajes líricos. Como tercer adjudicatario analizado aparecen otros 25 contratos por importe total de 60.887,20 euros en tres meses.

También destaca una charanga, con nombre de oveja, que por hacer bolos por las provincias de Burgos, Códoba o Teruel firmó 18 contratos en tres meses por importe de 37.800 €.

Espectáculos de música en familia o animación al canto entre otros, suscribió 18 contratos por valor de más de 42.900 euros. La música celta, la de la mina a la taberna con bolos por Palencia, Teruel o el Bierzo facturó 36.344 euros, mientras quue actividades de teatro por emplazamientos de Guadalajara, Córdoba o La Coruña , unido a lo que llaman revolución de los colores, obtuvo en 18 contratos menores más de 21.700 euros en tres meses.

Las marionetas o el humor de los ochenta de un octavo adjudicatario analizado por este periódico contó con 22 contratos menores por los que facturó 20.785 euros. Otra historia de espectáculo sobre el interrogante de si «Está Gila» y otros, firmó 23 contratos menores por importe global superior a los 25.300 euros. También aparece un décimo adjudicatario analizado que obtuvo 36.423 euros por un espectáculo humorístico relacionado con la «güela» o un «show moscon» tras el listado de 33 contratos menores.

En base a la documentación obtenida y que está siendo analizada por el Juzgado de Instrucción 2 de Ponferrada, este periódico también revisó a 24 adjudicatarios que facturaron contratos menores en la anualidad 2023 por valor global de 1.225.311 €. En ella aparece como destacado (y que «fuentes de Ciuden» resaltaron en la rueda de prensa sin nombres que era perfectamente legal y auditado) una cooperativa gallega que por 129 contratos menores recibió 247.868,50 euros. En el mismo listado aparece otra con 77 contratos menores por importe superior a los 98.300 euros. Una tercera, identificado por este periódico para no publicar su nombre como adjudicatario 3, otra cooperativa productora que por 35 contratos menroes recibió 84.700 euros. Y así el resto de la lista hasta los 24 adjudicatarios concurrentes a los contratos que pasaron por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) de ponferrada. Las cifras de dinero de contratos menores restantes van desde los 75.000 euros, varios de más de 60.000 euros, otros superiores a los 40.000 y una decena de contratistas que facturaron por encima de los 20.000 euros en contratos menores.